Spider-Man 3 : Sam Raimi défend une scène controversée du film

Dans "Spider-Man 3", Peter Parker sombre dans l'égoïsme et l'arrogance, alors qu'il est sous l'emprise du symbiote Venom. Quinze ans après sa sortie, Sam Raimi est revenu sur un passage controversé du film, la fameuse scène de la danse diabolique.

Spider-Man 3 : un super-héros assailli

Après avoir temporairement perdu ses pouvoirs dans Spider-Man 2 et traversé une crise existentielle, Peter Parker a gagné en sérénité au début de Spider-Man 3. Tobey Maguire enfile à nouveau le costume de l'Homme-Araignée pour ce volet sorti en 2007, tandis que Sam Raimi est toujours aux commandes.

Alors qu'il peut enfin vivre son histoire d'amour avec Mary Jane Watson (Kirsten Dunst), la tranquillité du super-héros est ruinée par les apparitions successives de plusieurs ennemis. Le premier est le voleur Flint Marko (Thomas Haden Church), devenu l'Homme-Sable à la suite d'une chute dans un accélérateur de particules. Le second n'est autre que le symbiote Venom, qui va d'abord prendre possession du corps d'Eddie Brock (Topher Grace) avant de se dissimuler dans son costume. Enfin, le dernier n'est autre que son meilleur ami Harry Osborn (James Franco), rattrapé par les démons de son père Norman après la découverte de la cachette du Bouffon Vert.

Spider-Man (Tobey Maguire) - Spider-Man 3 ©Sony Pictures Entertainment

À l'instar de ses prédécesseurs, le long-métrage fait un carton au box-office. Il s'impose même comme le plus gros succès de la trilogie, récoltant près de 895 millions de dollars de recettes mondiales. Spider-Man 3 reçoit en revanche des retours plus mitigés, reprochant notamment à Sam Raimi d'avoir voulu trop en faire. Invité dans le podcast Nerdist en 2015 et cité par Allociné, le cinéaste assure avoir négligé l'évolution des personnages et s'être concentré sur le fait de "mettre la barre encore plus haut".

Quand Peter Parker prend la confiance

La partie la plus critiquée du film est probablement celle où, sous l'emprise de Venom, Peter Parker devient extrêmement arrogant et égoïste. Possédé par le symbiote, le héros délaisse Mary Jane et se rapproche de Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard). Au cours de cette prise de confiance un brin démesurée, ce que la mise en scène retranscrit très bien, le jeune homme sombre dans le ridicule, se lançant dans une danse hasardeuse en plein New York sur le morceau People Get Up And Drive Your Funky Soul de James Brown. Un passage controversé et devenu viral, sur lequel Sam Raimi est revenu lors d'un entretien pour Fandom pour la promotion de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

