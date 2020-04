Spider-Man 3, Thor 4, Doctor Strange 2 : Disney modifie les dates de sortie

La foire aux modifications des dates de sortie continue encore et encore. Après une grosse mise à jour de tout son calendrier, Disney ajuste quand même quelques petites choses et vient de donner des nouveaux points de chute à "Spider-Man 3, "Doctor Strange in the Multivers of Madness" et "Thor : Love and Thunder."

Ça commence sérieusement à devenir compliqué de suivre toutes ces modifications et c'est, en même temps, le fruit d'une époque actuelle marquée par l'incertitude. La pandémie qui nous touche devrait bien s'arrêter à un moment mais pourtant on se rendra compte pendant des mois qu'elle aura eu un impact sur le cinéma de demain. Les tournages arrêtés mettent en péril les dates de sorties voulues initialement par les studios et dans le cas de Disney, qui gère le Marvel Cinematic Universe, le report d'un film provoque une véritable réaction en chaîne. À partir du moment où Black Widow a été décalé en novembre prochain pour prendre le créneau de Eternals, les autres films ont été délogés de leur date respective. Plusieurs semaines après ces changements massifs, Disney revient à la charge en modifiant les dates d'arrivée de Spider-Man 3, Doctor Strange in the Multivers of Madness et Thor : Love & Thunder.

Spider-Man n'aura pas été épargné finalement

Nous étions jusque-là assez étonnés que Spider-Man 3 ne change pas de date, alors que le tournage devait se dérouler cet été mais que le contexte pouvait provoquer du retard. Ce n'est effectivement pas en juillet 2021 qu'il arrivera sur les écrans américains mais plutôt à l'automne, le 5 novembre 2021. Quatre mois supplémentaires seront nécessaires pour découvrir les prochaines aventures du personnage, avant probablement qu'il ne plonge également dans l'univers étendu de Sony.

Doctor Strange 2 encaisse par conséquent un report en étant viré du mois de novembre 2021 qui lui était promis. Il file au 25 mars 2022, sans prendre la place de personne. Même si Thor : Love & Thunder, prévu le 18 février, est le troisième concerné par un ajustement. Mais dans l'autre sens, puisqu'il est avancé d'une semaine et arrivera le 11.

Si Disney ne décide pas de modifier les dates de Black Panther 2 (6 mai 2022) et Captain Marvel 2 (8 juillet 2022), on s'achemine vers une année complètement trépidante où les sorties vont s'enchaîner à une vitesse fulgurante ! Que l'on se rende compte, avec le rythme qui se dessine, c'est rien de moins que 4 films Marvel qui vont arriver sur 6 mois. Ça, c'est évidemment valable à l'heure actuelle et rien ne dit que d'autres reports ne vont pas avoir lieu dans les prochains jours.