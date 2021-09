Spider-Man 3 : Tom Holland montre ses talents de boxeur dans une vidéo

Tom Holland sera bientôt de retour dans le costume de Spider-Man avec "No Way Home". Dedans, il devra affronter plusieurs ennemis. Il devrait néanmoins être prêt au combat comme en atteste cette vidéo d'entraînement de boxe.

Le multivers arrive avec Spider-Man 3

La fin d'année 2021 s'annonce très riche. Outre la sortie de Matrix 4, les fans de Marvel seront ravis de retrouver Tom Holland pour Spider-Man: No Way Home le 15 décembre. Jon Watts est de retour pour la troisième fois après avoir introduit cette nouvelle incarnation de l'Homme-Araignée en 2017 avec Spider-Man: Homecoming, et avoir continué en 2019 avec Spider-Man: Far From Home.

Pour ce nouveau film, Spider-Man va être face à de grandes difficultés personnelles. En effet, à la fin de l'opus précédent, sa véritable identité était révélée. Ne parvenant plus à gérer son rôle de super-héros dans ces conditions, il va demander de l'aide à Doctor Strange. Ce dernier accepte de modifier le cours de l'Histoire et promet qu'après son intervention plus personne ne saura que Peter Parker est Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home ©Marvel Studios

Évidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu et l'espace-temps va être bouleversé. On entrera ainsi dans le « multivers » avec l'apparition des célèbres méchants ayant affronté Spider-Man dans des précédents films : Docteur Octopus, Electro, le Bouffon vert, l’Homme sable et le Lézard.

Tom Holland prêt à en découdre

Peter Parker va donc avoir fort à faire dans ce Spider-Man 3. Le super-héros devra affronter au moins cinq ennemis. Dès lors, on se doute que son interprète Tom Holland devait être au top de sa forme pour tourner toutes les scènes d'action. On a dernièrement pu en voir un aperçu avec une vidéo d'un entraînement de boxe, mis en ligne par le compte twitter ESPN Ringside.

Le jeune acteur enchaîne les coups rapides avec son coach Louis Chandler, tout en esquivant. On le sent particulièrement affûté, et même s'il ne faut pas s'attendre forcément à un combat de boxe contre le Lézard ou Electro, on imagine que cet entraînement, qui date de plusieurs mois, lui aura grandement servi.

On pourra le voir en action sur grand écran le 15 décembre dans Spider-Man: No Way Home.