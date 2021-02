Spider-Man 3 : Tom Holland tease un film unique et fou

Le prochain film sur Spider-Man réalisé par Jon Watts s'annonce dingue. On l'a compris, puisque plusieurs versions du héros seront de la partie, ainsi qu'un tas de personnages connus dans l'univers. Tom Holland tease un projet totalement fou pour encore plus décupler l'attente.

Spider-Man 3 : un futur film du MCU qui ne cesse de faire parler

Jon Watts a la confiance de Marvel, comme en atteste sa présence encore une fois derrière la caméra pour le troisième opus dédié à Spider-Man. Il était déjà aux commandes des deux précédents qui ont installé pour de bon la version campée par Tom Holland. Spider-Man 3 sera un projet très important pour les fans du personnage, dans le sens où il va embrasser les possibilités permises par le multivers, tout en permettant de créer un probable pont avec l'univers étendu développé en parallèle chez Sony.

Nous ne savons pas encore exactement quelle sera la direction empruntée par le scénario mais les premiers éléments sur le casting permettent de fantasmer. Outre Tom Holland, les deux anciens acteurs qui ont eu le costume, Tobey Maguire et Andrew Garfield, seront aussi dans le film. Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen reprendront leur rôle respectif de Dr Strange et Wanda. Chez les méchants, Jake Gyllenhaal devrait revenir en Mystério, pendant que Jamie Foxx et Alfred Molina incarneront une nouvelle fois Electro et le Dr Octopus. On a également eu des rumeurs, comme celle sur Charlie Cox qui pourrait se manifester en Daredevil.

Spider-Man (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Sony Pictures Releasing France

"Le plus ambitieux film" de super-héros jamais fait ?

Le tournage du film a débuté depuis des semaines, nous donnant ainsi quelques petites informations supplémentaires. La sortie de Spider-Man 3 est prévue chez nous le 15 décembre 2021. Tom Holland a déjà commencé à jouer le jeu de la promotion lors d'une interview pour Variety. L'acteur n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour vendre le film :

Je peux dire que c'est le plus ambitieux film en solo sur un super-héros qui ait jamais été fait. Vous vous asseyez, vous lisez le scénario, et vous voyez ce qu'ils essaient de faire, et ils y parviennent. Je n'ai jamais vu un film sur un super-héros comme ça.

Les ambitions, c'est bien. Mais ça ne fait pas tout. Il n'allait évidemment pas nous dire qu'il était en train de travailler sur un projet bancal, avec un scénario peu intéressant. Mais rien ne l'obligeait à placer la barre si haut, surtout que ce genre a déjà délivré des belles oeuvres (la trilogie Batman de Christopher Nolan, Logan, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi). On imagine que son excitation est provoquée par ce grand croisement entre plusieurs incarnations d'un seul héros, ce qui est assez neuf dans le cinéma de super-héros. Hormis dans le génial Spider-Man : New Generation, le principe des univers alternatifs n'a pas encore été directement exploré.