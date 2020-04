Spider-Man 3 : un report du tournage (et donc de la sortie) à envisager

Le doute est jeté sur la faisabilité des productions qui doivent avoir lieu dans les prochains mois, à cause des incertitudes inquiétantes liées au coronavirus. Il se pourrait que le prochain Spider-Man ne soit pas tourné cet été si on en croit l'acteur principal, Tom Holland.

À 23 ans et avec une filmographie qui a déjà une belle épaisseur, Tom Holland a déjà trouvé l'un (le ?) des rôles de sa carrière en devenant Spider-Man pour le Marvel Cinematic Universe. C'est ce personnage qui a eu l'honneur de conclure la phase 3 de l'univers étendu avec Far From Home. Incertaine en raison de différents entre Sony et Marvel au sujet de l'exploitation des droits, une autre suite a finalement été lancée, en attendant que Spider-Man n'aille du côté de chez Sony (studio détenteur du personnage) pour participer à l'autre univers qui se développe en parallèle. On ne sait pas encore comment cette transition va avoir lieu et ce qui nous intéresse dans l'immédiat est ce troisième volet, toujours dirigé par Jon Watts. Alors que quasiment tous les projets Marvel ont vu leur date de sortie subir une modification, le Spider-Man 3 sans titre officiel n'a pas bougé du créneau prévu le 14 juillet 2021.

Spider-Man 3 pourrait être repoussé à son tour

Mais ça ne pourrait être qu'une question de temps. Car le tournage doit normalement débuter en juillet prochain à Atlanta. Sauf que le coronavirus empêche clairement d'avoir une vision à court terme et rien ne garantit que les conditions seront réunies pour que les choses se passent ainsi. Tom Holland ne se fait d'ailleurs pas d'illusions et pensent qu'un report est probable. Lors d'une apparition dans Jimmy Kimmel Live, il lui été demandé si la production pourrait débuter normalement :

Je n'en suis pas si sûr. J'étais à Berlin, je faisais un film nommé Uncharted avec Mark Wahlberg. Et nous étions prêts pour le faire, nous sommes allés pour le premier jour de tournage, puis on nous a demandé de nous arrêter et de rentrer chez nous. Donc je ne sais pas quel film je vais tourner en premier entre celui-ci et Spider-man, ce n'est pas clair encore.

Le report du tournage d'Uncharted peut, en effet, engendrer un conflit d'emploi du temps et si l'adaptation reprend avant le tournage de Spider-Man 3, Marvel sera dans l'obligation d'attendre. Le facteur X est bien évidemment le coronavirus, qui est la donnée la plus importante à prendre en compte pour s'assurer que les équipes pourront travailler en sécurité. De son côté, Sony déjà pris la décision de reporter la sortie d'Uncharted à octobre 2021. La grande question, on l'aura compris, est de voir comment ces deux projets pourront se partager leur star sans se parasiter. Si la date de sortie de Spider-Man 3 reste inchangée à l'heure où on écrit ces lignes, la situation pourrait ne pas rester figée ainsi.