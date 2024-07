Spider-Man 4 : enfin des bonnes nouvelles pour le retour de l'homme-araignée ?

Kevin Feige a donné des nouvelles informations sur la suite très attendue de "Spider-Man : No Way Home" avec Tom Holland. Le retour de l'homme-araignée est-il pour bientôt ? On l'espère !

Où en est la suite de Spider-Man : No Way Home ? Spider-Man : No Way Home, le dernier film solo mettant en scène Tom Holland dans la peau de l'homme araignée, est sorti il y a trois ans déjà. Le film est devenu un événement marquant pour les fans de l'univers Marvel et de Spider-Man en particulier, en raison de son audacieuse exploration du multivers, qui faisait revenir des figures bien connues de la saga. En effet, en plus d'ennemis légendaires comme le Bouffon Vert, ou le docteur Octopus, le film a fait revenir les versions de Spider-Man incarnées par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ces deux personnages venaient prêter main forte à Peter Parker dans sa lutte contre les méchants du multivers. Le long-métrage avait également créé la surprise au box-office, en totalisant près de deux milliards de dollars, soit le septième plus gros succès de tous les temps. Les fans attendent donc avec impatience de retrouver la suite des aventures de Peter Parker, surtout que le film se terminait sur une note dramatique. Ainsi, le sort qui avait brisé le multivers continuait de menacer la réalité. Pour réparer les dégâts causés, Peter prenait une décision radicale : il demandait à Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de lancer un nouveau sort qui ferait oublier à tout le monde l'existence de Peter Parker. Ce sacrifice permettait de refermer les failles du multivers, mais cela signifiait que ses proches, y compris MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon), ne se souviendraient plus de lui. Dans les scènes finales, Peter, désormais oublié de tous, observait MJ et Ned de loin. Il décidait de ne pas se réintroduire dans leur vie pour leur sécurité, acceptant de mener une existence solitaire. Le film se terminait avec Peter emménageant dans un appartement modeste et reprenant son rôle de Spider-Man de manière anonyme. Kevin Feige donne des nouvelles de Spider-Man 4 Dans une récente interview donnée à io9, le président des studios Marvel, Kevin Feige, a révélé que des progrès étaient en cours pour le prochain film de Spider-Man, bien que le projet soit encore à ses débuts et avance lentement. "Amy et moi y travaillons. Nous avons des scénaristes qui vont bientôt nous livrer une ébauche," a-t-il déclaré. Dans une autre interview, cette fois avec CinemaBlend, Feige a indiqué que le quatrième film pourrait nécessiter un nouveau réalisateur, à la place de Jon Watts, qui a dirigé la trilogie précédente. "Nous adorons Jon," a ajouté Feige. "Jon a réalisé trois des meilleurs films de Spider-Man pour nous. Il a beaucoup de projets en cours maintenant. Donc, nous chercherons probablement quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il est occupé." En avril dernier, Tom Holland avait exprimé son envie de continuer à jouer Spider-Man.