Spider-Man 4 : le scénario était terminé avant l'annulation du projet

Les fans de super-héros n'ont pas oublié la formidable trilogie Spider-Man dirigée par Sam Raimi. Avant l'apparition du Marvel Cinematic Universe, un quatrième opus était dans les tuyaux. Un scénariste révèle qu'un script était terminé quand l'annulation du projet est intervenue.

Spider-Man : Sam Raimi a fait des merveilles avec le personnage

Les héros de l'écurie Marvel n'ont pas attendu l'avénement du MCU pour se faire une place dans les salles obscures. On trouve d'ailleurs dans cette ère post-univers étendu des adaptations de haut vol. On se doit de citer la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Le papa d'Evil Dead a su apposer un traitement séduisant sur cette figure culte du monde des comics. Forcément, impossible de ne pas dire un mot sur l'incroyable Spider-Man 2, qui reste à ce jour l'un des meilleurs films de ce genre.

Le troisième opus a eu le droit à une réception plus mitigée mais pas de quoi entacher le bien que l'on pensait de Sam Raimi et l'idée d'un quatrième long-métrage a été mise sur la table. Tobey Maguire, Kirsten Dunst et J.K. Simmons devaient tous reprendre leur rôle respectif. Le réalisateur avait pour intention de corriger les erreurs du précédent épisode et d'introduire des nouveaux ennemis. Le Vautour devait notamment être de la partie mais on ne sait pas exactement comment tout devait s'emboîter. Quoi qu'il en soit, le projet a été annulé par Sony et le studio a décidé de se lancer dans The Amazing Spider-Man.

Spider-Man 2 ©Sony Pictures Entertainment

Un scénario était prêt

Lors d'une récente interview chez Screenrant, le scénariste James Vanderbilt a évoqué cette suite abandonnée tout en révélant qu'un scénario a été terminé. Il explique que plusieurs compères ont été conviés pour apporter des modifications sur certains points. Malgré les changements, le résultat n'a pas apporté pleinement satisfaction et Sony a préféré ne pas continuer dans cette direction. On a également pu entendre, par le passé, que Sam Raimi n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que les producteurs, ce qui a probablement influé sur le dénouement malheureux.

Ce que l'on note, c'est que la réputation de sa trilogie n'a pas été entachée avec le temps et on a pu voir l'enthousiasme des fans au sujet de l'implication de Tobey Maguire dans No Way Home. Puis, comme un symbole, Sam Raimi termine maintenant dans le MCU puisqu'il a été engagé pour diriger Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Saura-t-il nous épater comme dans les années 2000 ? L'espoir est permis mais d'inquiétants échos au sujet de reshoots massifs ne font guère plaisir à entendre. Réponse le 4 mai prochain !