Spider-Man 4 : Sam Raimi dévoile ce qu'il voulait faire

Les trois films "Spider-Man" de Sam Raimi ont ravi les fans à l'époque mais le quatrième épisode n'a jamais vu le jour. Le metteur en scène révèle ce qu'il voulait faire dans cette suite et dévoile quel nouveau méchant il comptait introduire à cette occasion.

Spider-Man magnifié par Sam Raimi

Avant les incarnations de Tom Holland et d'Andrew Garfield, c'est Tobey Maguire qui a porté le costume de Spider-Man dans une trilogie largement saluée. Au tout début des années 2000, bien avant la naissance du MCU, les super-héros sont déjà sollicités par le cinéma depuis un moment et Sam Raimi se frotte à l'Homme-Araignée.

Après un premier épisode prometteur, il signe un extraordinaire second opus qui fait encore office de référence dans le genre. Le dernier morceau de la trilogie sera un peu moins bon mais n'en restera pas moins de bonne facture. Tout le monde s'accorde à dire que le metteur en scène a fait un travail de qualité avec ce personnage et nous n'aurions pas été contre un nouveau long-métrage de sa part. Si un Spider-Man 4 a effectivement été dans les tuyaux, le projet ne s'est pas monté.

Ce qu'aurait pu être le quatrième épisode

De retour au cinéma super-héroïque avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi a dévoilé à Rolling Stone quel était son plan, à l'époque, pour un quatrième Spider-Man. Il explique ainsi qu'il aurait aimé s'attarder sur un affrontement avec Kraven le chasseur :

J'ai toujours voulu le voir se battre contre Spider-Man au cinéma. Je pense que ça serait vraiment unique. Il est le chasseur ultime, et Spider-Man est le farceur le plus agile dans le ciel.

Kraven ©Marvel Comics

Il précise également qu'une de ses intentions était de continuer à raconter la vie de Peter Parker. Ce versant a grandement participé à rendre sa trilogie exaltante, avec notamment la performance géniale de Tobey Maguire. S'il n'a pas pu faire le film, Sam Raimi n'est pas sans savoir qu'un spin-off sur Kraven est en préparation. Il doit débarquer dans les salles le 18 janvier 2023, avec le très bon J.C. Chandor à la réalisation et Aaron Taylor-Johnson en tête d'affiche. On ne sait pas encore exactement ce que Sony va faire de son univers étendu dédié à Spider-Man mais le personnage pourrait s'offrir un duel face à Kraven dans les années à venir. Quant à Sam Raimi, il pourrait revenir pour un Spider-Man 4 mais sous certaines conditions :

S'il y avait une belle histoire à raconter, je pense que ça se pourrait... Mon amour pour les personnages n'a pas diminué d'un iota. Est-ce que Tobey veut le faire ? Y a-t-il un arc émotionnel pour lui ? Y a-t-il un grand conflit pour ce personnage ? Et un méchant digne de s'opposer à lui ? Il y a beaucoup de questions auxquelles il faudrait répondre. Si cela est possible, alors oui je le ferais.

Après l'entrée de Tobey Maguire dans le MCU avec No Way Home, l'espoir peut être permis...