Spider-Man 4 : Tom Holland reviendra à une seule condition

Alors que Kevin Feige et Amy Pascal avaient assuré que Tom Holland reviendrait dans un quatrième "Spider-Man", l’acteur a calmé tout le monde. Attention car cet article contient des spoilers sur la fin de "No Way Home" !

Un quatrième Spider-Man en préparation, mais…

C’est en décembre 2021 que l’on a pu avoir l’occasion de découvrir le dernier film en date de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man. Dans No Way Home, l’homme-araignée faisait face à différentes menaces venant de plusieurs univers. Le film se terminait difficilement pour le super héros. Car ce dernier perdait l’amitié de M.J. et Ned après avoir demandé à Doctor Strange d’être effacé de la mémoire de son monde.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures

Malgré cela, Marvel et Sony estiment que Spider-Man a encore un futur au sein du MCU. En février dernier, Kevin Feige avait assuré qu’un quatrième film centré sur le personnage joué par l’acteur britannique était en cours d’écriture. En juin, Amy Pascal avait confirmé l’information, en précisant toutefois que le projet était en pause avec la grève des scénaristes. Mais Holland vient de tempérer les ardeurs des fans qui attendent son retour dans un quatrième opus.

Tom Holland prévient

Holland s’est récemment rendu à une conférence de presse pour la Critics Choice Association. Comme le rapporte Collider, il s’est exprimé sur son futur en tant que Spider-Man. Il a confirmé qu’il avait eu de nombreuses discussions concrètes avec Marvel et Sony sur le sujet. Mais le comédien a aussi expliqué qu’il ne renfilerait le costume que si le scénario du quatrième film était à la hauteur du personnage :

«Tout ce que je peux dire, c’est que nous avons eu beaucoup de conversations sur ce qu’un quatrième film sur mon personnage pourrait être. La question est de savoir si on peut trouver une façon de faire honneur au personnage. Je me sens très protecteur envers Spider-Man. Je me sens très, très chanceux que nous ayons pu travailler sur une franchise qui s’est améliorée à chaque film, qui a eu plus de succès à chaque film, ce qui est vraiment rare selon moi, et je veux protéger son héritage. Donc, je ne ferai pas d’autre film juste pour faire un autre film. Il faut que ça en vaille la peine pour le personnage.

Reste donc à savoir si les scénaristes en charge de Spider-Man 4 trouveront une idée susceptible de séduire Holland. Sans cela, l’acteur devrait tout simplement refuser de rejouer le héros qu’il a incarné pour la première fois dans Captain America : Civil War. Officiellement, son contrat avec Marvel a pris fin avec No Way Home, et il est donc libre de choisir s’il veut poursuivre l’aventure ou non.

L’univers de Spider-Man continuera de s’étendre quoi qu’il arrive

On ne sait donc pas si Tom Holland reviendra pour un quatrième Spider-Man. De même que Zendaya, dont le nom a lui aussi longtemps été associé à un nouveau film. En tout cas, plusieurs autres projets sur l’univers de l’homme-araignée sont prévus. Beyond the Spider-Verse sortira le 3 avril 2024. Et, pour rappel, un film d’animation centré sur Spider-Woman et un long-métrage en live action sur Miles Morales devraient aussi voir le jour.