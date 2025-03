Spider-Man 4 : une star de Stranger Things rejoint Tom Holland

Après Le Monde à l’envers, une star de Stranger Things va rejoindre le multivers chamboulé laissé par Tom Holland, dans Spider-Man 4. Son possible rôle dans le film pourrait relancer le MCU.

Spider-Man 4 est attendu au tournant

Spider-Man 4 est attendu impatiemment par les fans de l’homme-araignée. Il faut dire qu’en 2021, Spider-Man : No Way Home a frappé fort. Sorti entre deux confinements et en pleine pandémie de Covid, le troisième opus avait engrangé 1,9 milliard de dollars au box-office mondial, redonnant un coup de fouet aux salles d’exploitation. Dire que le quatrième film (et potentiellement dernier) est attendu au tournant, est un euphémisme.

Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Sa star, Tom Holland, s’apprête à tourner L’Odysée de Christopher Nolan. Il donnera la réplique à Matt Damon mais aussi à Zendaya, sa comparse dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Les deux jeunes acteurs seront ainsi de retour pour Spider-Man 4 et seront rejoints par une star de Stranger Things.

Une star de Stranger Things en mutante X-Men ?

Cette semaine, Deadline (via Variety) a dévoilé en exclusivité que Sadie Sink rejoindrait le casting de Spider-Man 4. Pour l’instant, son rôle n’est pas encore connu, mais Deadline affirme qu’il sera « significatif ». Le média avance que Sadie Sink pourrait jouer Jean Grey, la célèbre mutante des X-Men.

En effet, depuis le rachat de la 21th Century Fox par le groupe Disney, en 2022, les personnages des X-Men peuvent apparaître dans les productions Marvel (qui appartient également à Disney). Deadpool & Wolverine a été le premier film à servir de pont entre les deux studios.

Si la rumeur dit vrai, Sadie Sink succéderait à Famke Janssen et Sophie Turner. Mais rien n’est encore moins sûr, puisque l’histoire du film est gardée soigneusement secrète. Par ailleurs, certains fans pensent que l’interprète de Max dans Stranger Things pourrait plutôt incarner Gwen Stacy...

Spider-Man 4 sortira dans les salles obscures le 31 juillet 2026 et sera réalisé par Daniel Destin Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux). La dernière saison de Stranger Things avec Sadie Sink est attendue pour cette année