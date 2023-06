Spider-Man Across the Spider-Verse : avez-vous remarqué le retour de ce personnage ?

"Spider-Man : Across the Spider-Verse" vient de sortir dans les salles obscures. Sans surprise, le long-métrage est bourré de références, d’easter egg et de caméos. L’un d’entre eux a particulièrement retenu notre attention.

Spider-Man : Across the Spider-Verse : le retour de Miles Morales

En 2018, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman mettent en scène, sur un scénario de Phil Lord et Rodney Rothman, l’excellent Spider-Man : New Generation. Ce film d’animation produit et distribué par Sony se concentre sur les aventures de Miles Morales. Issu d’une Terre alternative à la notre, ce jeune garçon est mordu par une araignée radioactive et reçoit les pouvoirs de Spider-Man. Ça tombe bien, parce que le Peter Parker de son monde est décédé, et la Terre-1610 n’a plus de protecteur.

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures Entertainment

Spider-Man : New Generation raconte ainsi les débuts de Miles Morales en tant que Spider-Man, au milieu d’une intrigue multiverselle passionnante. Face au succès critique impressionnant du premier volet, et ses 384 millions de dollars de recettes au box-office mondial, Sony Pictures a lancé la production de deux suites : Spider-Man : Across the Spider-Verse, sorti ce mercredi 31 mai 2023 et Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, attendu pour le 3 avril 2024.

Un caméo de taille

Spider-Man : Across the Spider-Verse développe encore davantage la notion de multivers. Miles Morales se balade dans les tréfonds du multivers et croise la route de nombreux autres Spider-Men. L’occasion pour les réalisateurs Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson de placer des easter egg et des caméos dans tous les coins de l’écran. Spider-Man : Across the Spider-Verse est extrêmement généreux en termes de références aux comics. Et on a envie d’en citer quelques-unes. Si vous ne voulez pas être SPOILER, on vous conseille d’arrêter la lecture de cet article. Vous êtes prévenus !

Spider-Man : Across the Spider-Verse propose ainsi de nombreuses apparitions. Lorsque Miguel O’Hara explique le fonctionnement du continuum temporel à Miles Morales, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson s’amusent à réutiliser des images des Spider-Man de Sam Raimi et des The Amazing Spider-Man de Marc Webb. L’occasion de croiser la route de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield. Mais le vrai caméo de Spider-Man : Across the Spider-Verse vient du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Aaron Davis (Donald Glover) - Spider-Man : Homecoming ©Sony Pictures Entertainment

En effet, quand Miles Morales se balade dans le QG de Miguel O’Hara, il croise la route de plusieurs super-vilains. C’est dans cette prison qu’il remarque la présence d’une version alternative de son défunt oncle Aaron Davis. Un autre personnage lui explique alors qu’il ne s’agit pas du Aaron Davis de son univers. Et c’est là que ça devient intéressant.

En effet, Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson ont l’intelligence de rappeler le comédien Donald Glover dans le rôle. Effectivement, ce dernier campait déjà l’oncle de Miles Morales dans Spider-Man : Homecoming le temps d’une courte apparition. On le retrouve ainsi six ans plus tard dans Spider-Man : Across the Spider-Verse, dans une tenue du Rôdeur. Cela suggère donc que le Aaron Davis du MCU est lui aussi devenu le Rôdeur.

Un clin d’œil génial pour les fans de l’univers Marvel. Un caméo qui rappelle l’existence du personnage (et donc potentiellement de Miles Morales) dans le MCU. On espère que ce petit easter egg va permettre de ramener Donald Glover et son personnage de Aaron Davis sur le devant de la scène.