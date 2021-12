Spider-Man Across The Spider-Verse : la première bande-annonce est arrivée

Justement salué par la critique et le public pour sa générosité ainsi que son inventivité, "Spider-Man : New Generation" va obtenir une suite. Ou, plutôt, deux suites ! En plus de la diffusion de la première bande-annonce, on apprend que ce prolongement sera scindé en deux parties.

Spider-Man n'en a pas fini avec le Spider-verse

Alors que les fans trépignent d'impatience à l'idée d'accueillir Spider-Man : No Way Home dans les salles le 15 décembre prochain, Sony en profite pour teaser un autre projet très attendu impliquant l'Homme-Araignée. En décembre 2018 sortait l'incroyable Spider-Man : New Generation, une tentative en animation produite par Phil Lord et Chris Miller. Elle exprimait une grande créativité visuelle et scénaristique, en osant embrasser avec amplitude les possibilités offertes par ce merveilleux concept qu'est le multivers. Ainsi, nous avions plusieurs versions du super-héros dans un seul film, pour accompagner le jeune Miles Morales. Un tel triomphe ne pouvait pas rester qu'un coup d'éclat isolé et une suite a donc été annoncée. C'est de celle-ci qu'il est question aujourd'hui avec un premier aperçu qui en met plein la vue.

On retrouve notre héros dans sa chambre, au moment où Spider-Gwen revient vers lui pour une nouvelle aventure. Après une discussion, le voilà entraîné dans une infernale chute. C'est alors qu'il est rejoint par Spider-Man 2099 (toujours incarné par Oscar Isaac), une version teasée à la toute fin de New Generation. Nous savions déjà qu'il serait de retour pour cette suite et nul doute qu'il aura cette fois une place davantage centrale. Pour l'heure, ces images le montrent dans ce qui ressemble à une opposition avec Miles Morales. Visuellement, le rendu est à tomber, sans réelle surprise. On a donc plus que hâte d'en voir plus, avec une bande-annonce plus traditionnelle.

Spider-Man: Across The Spider-Verse (Part One) ©Sony Pictures Entertainment

Deux films au lieu d'un !

En fin d'aperçu, une information inattendue fait irruption puisqu'on apprend que le film s'appellera Spider-Man : Across the Spider-verse (Part One), sous-entendant ainsi qu'un autre opus est déjà dans les tuyaux. Une nouvelle qu'on accueille chaleureusement puisqu'elle nous garantit de passer encore plus de temps dans ce fabuleux univers animé. La partie 2 n'a pas encore de date mais on espère qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de la découvrir. D'après Chris Miller (tweet ci-dessous), la conception du projet s'est déroulée en même temps que celle de la première partie, de quoi permettre de penser qu'une sortie en 2023 est clairement jouable. Mais prenons les choses dans le bon ordre et attendons déjà de découvrir Spider-Man : Across the Spider-verse (Part One) le 12 octobre 2022.