Spider-Man: Across the Spider-Verse se dévoile avec une nouvelle bande-annonce

Alors que la date de sortie de "Spider-Man Across the Spider-Verse" se rapproche, une nouvelle bande-annonce du film d'animation permet d'en voir davantage sur ce grand spectacle qui se prépare.

New Generation, l'avant No Way Home

Spider-Man : New Generation a donné une vraie bouffée d'air frais dans le genre super-héroïque. Arrivé en 2018, le film d'animation produit par Phil Lord et Chris Miller, et réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman s'est démarqué par sa créativité. Une créativité aussi bien visuelle que scénaristique. Car bien avant Spider-Man : No Way Home, il était déjà question de multivers.

On découvrait ainsi Miles Morales, un jeune garçon qui, après s'être fait mordre par une araignée radioactive, développe des super-pouvoirs. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais un portail spatiotemporel s'ouvre et réunit une ribambelle de super-héros similaires. Ainsi, le Spider-Man version Miles Morales rencontre Peter Parker, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker (tout droit sortie d'un dessin animé japonais). Ensemble, ils affrontent le terrible Caïd.

Spider-Man : New Generation a ravi les fans et les producteurs qui n'ont pas hésité longtemps avant de lancer une suite. Une suite qui se fera en deux temps, puisque deux films ont été commandés. L'aventure commencera donc Spider-Man : Across the Spider-Verse, qui avait déjà commencé à se dévoiler en décembre 2021. Un an plus tard, le film se montre davantage avec une nouvelle bande-annonce (en une d'article).

Spider-Man : Across the Spider-Verse va en mettre plein les yeux

Comme on peut le voir sur ces images, l'animation de Spider-Man : Across the Spider-Verse va encore nous en mettre plein les yeux. Interrogé à ce sujet par Empire, Phil Lord a expliqué que si le premier film avait "un style d'animation qui domine, celui-ci en compte six". L'objectif est donc d'épater les spectateurs durant tout le long-métrage. Et de ce qu'on a pu en voir pour le moment, c'est plutôt réussi.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ©Sony Pictures Releasing

Du côté de l'histoire, on retrouvera donc Miles Morales et Spider-Gwen, mais également un personnage annoncé à la fin du premier film : Spider-Man 2099, doublé dans la version originale par Oscar Isaac. Les deux premiers auront fort à faire en affrontant un paquet d'autres versions de Spider-Man...

Spider-Man : Across the Spider-Verse sortira dans les salles le 31 mai 2023. La suite, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, est prévue pour le 3 avril 2024.