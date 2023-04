Spider-Man : Across the Spider-Verse se montre dans une magnifique bande-annonce

Sony Pictures vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de "Spider-Man : Across the Spider-Verse". Attendu le 31 mai 2023, le film d’animation continue de faire monter la hype auprès de tous les fans de l’univers Marvel.

Spider-Man : de retour dans le multivers

En 2018, Sony Pictures produit et distribue Spider-Man : New Generation. Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, le long-métrage rencontre un succès critique impressionnant. Il faut dire que ce film d’animation qui se concentre sur le destin de Miles Morales propose des séquences d’action hallucinantes, un style visuel inédit, et un parfait hommage à l’univers des comics. Côté box-office, Spider-Man : New Generation a rapporté plus de 384 millions de dollars de recettes (pour un budget de 90 millions).

Spider-Man : New Generation ©Sony Pictures Releasing France

Après ce succès, Sony a produit une double suite. Spider-Man : Across the Spider-Verse est attendu le 31 mai prochain. Tandis que Spider-Man : Beyond de Spider-Verse est prévu pour le 3 avril 2024. Côté réalisation, le trio de base est remplacé par un autre trio : Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson.

Une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man : Across the Spider-Verse

La promotion de Spider-Man : Across the Spider-Verse s’accélère. Sony vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de cette deuxième aventure animée de Miles Morales. Une bande-annonce qui s’attarde cette fois-ci davantage sur l’intrigue du film. Miles Morales va y retrouver Gwen Stacy et Peter Parker. Le trio va alors se lancer dans une aventure multiverselle aux côtés de Miguel O’Hara (doublé par Oscar Isaac).

Initialement présenté comme le méchant du récit, le statut de Miguel O’Hara sera finalement plus nuancé. Visiblement, cette version de Spider-Man, également appelée Spider-Man 2099, va dans un premier temps travailler avec notre trio. Avant de choisir un chemin différent...

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures Releasing France

Cette nouvelle bande-annonce accentue également la folie visuelle du long-métrage. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson vont ainsi emmener leur public dans un monde totalement dingue, où une quantité astronomique de Spider-Men se côtoient. Enfin, ces nouvelles images mettent également en lumière un personnage méconnu et pourtant passionnant : La Tache.

Créé par Steve Ditko en 1985, Jonathan Ohnn a en effet imaginé une machine capable de créer des portails qui lui permettent de se téléporter. L’utilisation répétée de sa machine a eu des effets secondaires, transformant Ohnn en une créature ressemblant à une tache noire avec des trous.