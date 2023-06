Spider-Man Across the Spider-Verse : un ado de 14 ans a créé une scène du film

Le film d'animation "Spider-Man : Across the Spider-Verse" a bénéficié de l'aide de Preston Mutanga, un adolescent de 14 ans qui a réalisé une scène mémorable du film.

Les univers nombreux de Spider-Man : Across the Spider-Verse

Après Spider-Man : New Generation(2018), Spider-Man : Across the Spider-Verse est la seconde aventure animée de Miles Morales. Le jeune garçon de Brooklyn est le Spider-Man de ces films, mais pas le seul. Chaque univers a son héros, et les univers étant nombreux, il en existe de toutes sortes. Si dans le premier opus Miles en croisait une petite poignée (dont Spider-Gwen), le voilà cette fois confronté à toute une armée. Dirigés par Miguel O'Hara, toutes et tous les "Spider" forment une unité d'élite qui s'attelle à corriger les anomalies présentent dans différents mondes.

Le film s'éclate alors à présenter une grande variété de lieux. Mais également grâce à la Tâche (Spot en VO), l'antagoniste aux pouvoirs extraordinaires. Il est en effet capable de voyager dans d'autres univers. Découvrant ses capacités, on le voit alors apparaître dans des mondes divers et variés, comme devant l'épicière de Venom, ou lors d'une séquence hilarante dans l'univers Lego, sur Terre-13122.

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures

En passant simplement sa tête, la Tâche provoque la panique des habitants et détruit même une partie du Daily Buggle. On voit ensuite Peter Parker quitter le bureau de J. Jonah Jameson et se rendre dans des toilettes pour se changer. Il communique enfin avec Spider-Man 2099 pour lui annoncer la présence d'une anomalie. Ce à quoi Miguel O'Hara lui répond : "Merci Peter, tu es l'un de nos meilleurs éléments".

La scène de Lego créée par un adolescent

Outre le fait que cette scène est particulièrement drôle et permet à Spider-Man : Across the Spider-Verse d'aller loin dans ses changements de styles visuels, le New York Times nous apprend qu'elle a été créée par un adolescent de 14 ans ! Il s'agit de Preston Mutanga, qui s'est fait remarquer en postant régulièrement sur sa chaîne Youtube @legome_theog des scènes de films recréées en CGI dans un style Lego.

Il avait alors reproduit la première bande-annonce d'Across the Spider-Verse en Lego et aussitôt tapé dans l'œil des producteurs Phil Lord et Chris Miller, qui ont justement réalisé La Grande Aventure Lego (2014).

Ils ont donc contacté l'adolescent et lui ont proposé de réaliser cette fameuse séquence du film. Le garçon a évidemment accepté, mais sous le contrôle de ses parents. Ces derniers insistants pour qu'il ne travaille sur cette scène qu'après avoir terminé ses devoirs d'école.

Pour l'aspect symbolique, Phil Lord a déclaré que l'idée derrière Across the Spider-Verse est qu'un héros peut venir de n'importe où. Dès lors, Preston Mutanga est en quelque sorte "un jeune héros inspiré par le film qui était inspiré par des gens comme lui".