Spider-Man : un casting en cours pour un nouveau film live action ?

Et si le prochain film Spider-Man en prises de vues réelles ne racontait pas les aventures de Peter Parker mais plutôt celles de Miles Morales ? Selon un journaliste américain, Sony serait actuellement en recherche d'un acteur pour incarner cet "autre" Spider-Man...

Un nouveau Spider-Man en préparation ?

C'est une information qui marquera peut-être un tournant majeur dans le cinéma de super-héros. Selon les informations du journaliste Jeff Sneider, et sujet qu'il a discuté avec John Rocha dans le dernier épisode en date du podcast "The Hot Mic", Sony Pictures serait actuellement à la recherche d'un acteur pour incarner Miles Morales/Spider-Man dans un long-métrage live action.

Spider-Man : Across the Spider-Verse ©Sony Pictures

Cette information doit encore être vérifiée. Et idéalement être confirmée par Sony Pictures pour que les fans puissent tenir pour acquis qu'après les deux excellents longs-métrages d'animation, Spider-Man : New Generation et Spider-Man : Across the Spider-Verse, couronnés de succès, Miles Morales aura donc bien droit à son aventure en prises de vues réelles.

Comme précisé par les deux intervenants sur le podcast, c'est bien Sony Pictures qui aurait engagé ce casting. Et non pas Disney, qui produit les films et séries du MCU via les studios Marvel. Il s'agirait donc d'un film, comme ceux d'animation, hors MCU, et donc sans l'interprète iconique et toujours par ailleurs titulaire du rôle de Peter Parker/Spider-Man dans le MCU, Tom Holland.

L'homme-araignée "alternatif" a la cote

L'univers du super-héros a le privilège d'avoir une filmographie de très haut niveau. Avec d'abord la trilogie de Sam Raimi. Puis les deux films portés par Andrew Garfield. Et ensuite la trilogie avec Tom Holland qui a connu un très grand succès au box-office mondial. Mieux encore, en face de ces films live action existent donc depuis 2018 les films Spider-Man avec Miles Morales, deux films d'animation acclamés par la critique et eux aussi succès commerciaux.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures

Avec un MCU qui doit se réinventer et peut-être la fin de l'incarnation par Tom Holland du super-héros, le public de l'homme-araignée s'est naturellement tourné vers les films d'animation, qui ont rajeuni et redynamisé l'univers. Logiquement, il semble donc être apparu à Sony Pictures, en plus du troisième volet en animation prévu Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, qu'un film live action centré sur Miles Morales était une piste à explorer très sérieusement. Hâte d'en savoir plus.