Spider-Man : dans une ancienne vidéo Tom Holland prédit son futur rôle

Devenu une star depuis qu’il a enfilé le costume de Spider-Man en 2016, Tom Holland est devenu indissociable du personnage qu’il incarne depuis 5 ans. Cependant, l’acteur est plus devin qu’on ne le croyait, comme en témoigne une ancienne vidéo dans lequel il prédit son futur rôle de Spider-Man.

Tom Holland : le joyau du MCU

Comment ne pas aimer Tom Holland ? Jeune, talentueux, beau, et un poil gaffeur (ses spoil accidentels sont devenus des habitudes qui font rire ses fans), l’acteur est devenu en peu de temps une grande star hollywoodienne.

Ainsi, après avoir débuté sa carrière en 2008 dans la comédie musicale Billy Elliot : The Musical, le comédien britannique fait ses premiers pas dans les salles obscures en 2012 avec le film The Impossible. Grâce à sa prestation solide, il multiplie alors les projets, mixant les films d’auteur (Maintenant, c’est ma vie, Locke) et les blockbusters (Au cœur de l’océan).

En 2015, sa carrière prend un tournant puisqu’il est engagé pour jouer Spider-Man dans les films du MCU. L’acteur fait alors une solide entrée dans Captain America : Civil War, incarnant un Peter Parker tout aussi drôle et bavard que dans les comics. Le résultat est triomphal, et Spider-Man bénéficie par la suite de deux films solos : Spider-Man Homecoming et Spider-Man : Far from home.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Homecoming ©Marvel Studios

Cette nouvelle popularité lui permet donc d’obtenir des rôles tout aussi prestigieux tels que Nathan Drake dans la future adaptation cinématographique du jeu vidéo Uncharted.

Quand TikTok fait ressortir un vieux dossier

Aujourd’hui, rien n’empêche les internautes de pouvoir retrouver d’anciens tweets ou vidéos des plus grandes stars du divertissement. Ce fut ainsi le cas pour Tom Holland.

En effet, une vidéo de l'acteur sur le tapis rouge a refait surface sur TikTok. On peut y voir Tom Holland répondre aux journalistes durant cet événement organisé en partie par le magazine Empire. À cette époque, nous sommes en 2014 : le comédien a 18 ans et est encore quasi-inconnu du grand public. Il se laisse alors aller à des paroles quelque peu prémonitoires :

Quel genre de super-héros aurais-je envie de jouer ? Peut-être dois-je me préparer à jouer Spider-Man dans dix ans pour le redémarrage du redémarrage.

Au final, Tom Holland avait visé juste, bien qu’il se soit trompé sur le temps qui serait mis avant qu’il n'incarne Spider-Man.

L’acteur rendossera une nouvelle fois le costume de l’Homme-Araignée dans Spider-Man : No Way Home, prévu pour le 15 décembre 2021.