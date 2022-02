Spider-Man - Far From Home : avez-vous vu le clin d'oeil du super-héros à Captain America dans Endgame ?

Avant "Spider-Man : No Way Home", Peter Parker apportait la conclusion de la phase 3 de Marvel avec le deuxième film solo de Tom Holland : "Spider-Man : Far From Home". Un film frappé du sceau du MCU, et dans lequel Spider-Man offre une jolie séquence d'action en référence à Captain America.

Spider-Man : Far From Home, l'envol de Tom Holland

En juillet 2019, Spider-Man : Far From Home est la cinquième apparition de Tom Holland dans le rôle du super-héros. Et quelques mois après la sortie historique d'Avengers : Endgame, son deuxième film "solo" après Spider-Man : Homecoming est lui aussi un grand succès. Au programme, des vacances pour Peter Parker en Europe avec ses camarades de lycée et MJ (Zendaya), mais qui vont être compromises par des ravages causés par de mystérieuses créatures. Peter Parker va se retrouver contraint d'enfiler son costume de Spider-Man et d'aider Nick Fury, dans un spectacle très réussi qui l'emmène à Venise, Prague et Londres.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Sony Pictures Releasing France

Spider-Man : Far From Home est à l'époque le film Spider-Man le plus rentable et le premier à passer le milliard de dollars de recettes au box-office, et confirme avec brio que Tom Holland est le casting idéal pour le rôle. Mais il est aussi un film du MCU, et pas n'importe lequel...

Quand Spider-Man rend hommage en action à Captain America

Spider-Man : Far From Home est le dernier film de la monumentale phase 3 du MCU, celle qui apporte une conclusion à la Saga de l'infini. Avec des événements qui se déroulent huit mois après ceux d'Avengers : Endgame, le film s'insère entièrement dans sa continuité. Il y a donc de nombreux easter eggs ainsi que des références explicites dans Spider-Man : Far From Home - notamment celles à Tony Stark, célébré dans le monde entier - mais aussi des clins d'oeil plus subtils. En particulier, une certaine séquence d'action où l'homme-araignée s'inspire du légendaire Captain America version Steve Rogers (Chris Evans), dans Avengers : Endgame. Si vous êtes dans les rarissimes à n'avoir pas déjà vu le film, attention ce qui suit est un SPOILER.

Lors de l'affrontement final sur le Tower Bridge à Londres, alors qu'il est à court de toiles et cherche de quoi se battre contre Mysterio, Spider-Man bricole une arme avec le moteur d'un drone de Mysterio, la batterie d'un véhicule et une ceinture de sécurité. Et pour se protéger, il se saisit d'un plaque du pont pour s'en servir comme d'un bouclier. Il s'élance alors en courant entre les décombres et lance son arme en "cloche" vers l'essaim de drones (de 0'00 à 0'27 dans cet extrait). Une arme qui évoque un marteau, un bouclier...

Spider-Man : Far From Home ©Sony Pictures Releasing France

La séquence est très réussie parce qu'elle montre d'une part l'inventivité du personnage et de l'autre son côté débrouillard, low budget, qui renforce sa sympathie. Mais surtout, elle fait une référence à Captain America dans l'affrontement final d'Avengers : Endgame, lorsque celui-ci armé de son bouclier et du marteau Mjolnir de Thor, lance l'inoubliable "Assemble". Dans cette séquence, on le voir ainsi courir avec tous les autres Avengers vers Thanos et son armée et envoyer le marteau dans un mouvement (ci-dessous à partir de 3'19), qui est à très peu de choses près celui de Spider-Man sur le célèbre pont de Londres.

Spider-Man abandonne vite son marteau et son bouclier de fortunes, pour poursuivre l'affrontement à mains nues contre Mysterio. Mais il n'aura suffi que de quelques secondes pour créer une séquence très réussie et faire un hommage au célèbre Steve Rogers, jusque là seul autre Avenger que Thor à pouvoir utiliser le fameux marteau, et qui tire son ultime révérence à la fin d'Endgame.