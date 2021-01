Spider-Man Far From Home : pourquoi cette scène de la bande-annonce a été coupée au montage ?

« Spider-Man : Far From Home » est le dernier film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à avoir vu le jour au cinéma avant la pandémie de covid-19. En attendant « Black Widow », de nombreux fans ont décortiqué le film sur le tisseur. Et une question demeure : pourquoi cette scène de la bande-annonce n’a pas été retenue dans le montage final ?

Spider-Man : Far From Home

Spider-Man : Far From Home a conclu la phase 3 du MCU. Sorte d’épilogue à Avengers : Endgame, le film de Jon Watts permettait de tirer un trait sur les précédentes années du MCU, sur l’avènement de Thanos, et sur la disparition de Tony Stark. Toujours porté par Tom Holland, le film permettait d’introduire un autre méchant culte de l’univers de Spider-Man : Mysterio, incarné pour l’occasion par Jake Gyllenhaal. Le film a également abordé les multivers, sans pour autant entrer dans les détails. Une manière de poser les prémisses de Spider-Man 3 et son Spiderverse. Sans recevoir des critiques dithyrambiques, Spider-Man : Far From Home a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office (pour un budget de 160 millions de dollars). Sacrée performance !

Une séquence de la bande-annonce coupée au montage

Dans la bande-annonce de Spider-Man : Far From Home, une séquence a attiré l’attention des spectateurs. Et pourtant, la scène en question n’apparaît pas dans le montage final de Jon Watts. En effet, les images promotionnelles du film montraient le tisseur dans son armure high-tech, l’Iron Spider. Ce dernier intervenait lors du braquage d’un restaurant. Spidey utilisait la technologie Stark pour arrêter des hors la loi. Pourtant, cette séquence n’apparaît nulle part dans le film.

L’utilisateur Twitter @iamdownbadfr a posté le clip de Peter Parker dans le costume d’Iron Spider. La séquence en question était finalement une technique de Marvel Studios pour dissimuler la véritable intrigue du film, la mort de Tony Stark et le retour de Peter Parker sur Terre. Mais rien n’empêchait Jon Watts de conserver la séquence dans le montage final.

Lors d’une interview avec Comicbook.com, l’équipe VFX de Far From Home s’est entretenu au sujet de cette scène coupée. Julian Foddy de Industrial Light and Magic a expliqué l'histoire de cette séquence :

Eh bien, il y a en fait une raison plus stratégique à cela. Notre combinaison Iron Spider était encore en développement au moment de la sortie de la toute première bande-annonce. C'était en fait plus une décision consciente de Marvel parce que si nous avions montré que Spider-Man avait le costume d'Iron Spider sur terre dans cette bande-annonce - n'oubliez pas que la bande-annonce a été diffusée avant la sortie de Avengers: Endgame - cela aurait révélé qu'il revenait à la vie d'une manière ou d'une autre ou qu'il survivait à Endgame.

Ce n’est pas la première fois que Marvel Studios brouille les pistes de cette manière à travers ses bandes-annonces. Par exemple, dans la bande-annonce de Avengers : Infinity War, Hulk apparaît au Wakanda dans la bataille finale. Mais finalement, dans le film des frères Russo, Bruce Banner ne parvient pas à se transformer en géant vert, et ce dernier ne participe pas au combat final. Il faut donc apprendre à se méfier des images que Marvel Studios nous offre…