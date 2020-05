Spider-Man Far From Home : un nouvel élément suggère que [SPOILER] est encore en vie

Beaucoup de spectateurs pensent qu'un personnage phare n'est pas mort dans "Spider-Man : Far From Home". Une nouvelle théorie vient mettre en lumière cette possibilité. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA FIN DU FILM !

Spider-Man : Far From Home est le dernier film du Marvel Cinematic Universe (MCU) à avoir vu le jour. Il venait conclure la phase 3. Et depuis la sortie du film de Jon Watts aucun long-métrage estampillé Marvel Studios n'est sorti, notamment à cause de l'épidémie de Covid-19. Le film, qui a rapporté plus de 1,1 milliard de dollars au box-office mondial, introduisait un méchant culte de l'histoire des comics : Mysterio. Ce roi du faux-semblant, alors interprété par Jake Gyllenhaal, semblait trouver la mort à la fin du film. Pourtant, peu de gens arrivent à croire à cette réalité et estiment qu'il s'agit d'un énième subterfuge et que le personnage, roi de la mise en scène, attend son heure pour se venger.

Mysterio est-il encore vivant ?

Un utilisateur de Reddit pourrait avoir découvert un élément intéressant pour solidifier cette thèse. Un petit détail pourtant majeur qui suggère un retour prochain de Mysterio dans le MCU. L'utilisateur JeffersonTheVirgin a mis en lumière un détail pertinent concernant l’intelligence artificielle EDITH, qui se trouve dans les lunettes de soleil. Plusieurs indices affirment que la mort de Mysterio est une autre de ses illusions.

L'utilisateur estime que la réponse à cette grande question a un rapport avec EDITH. Chaque fois que Peter ou Mysterio ont une requête à demander à l'IA, ils doivent prononcer leurs noms pour s'identifier, et ainsi déverrouiller la sécurité. Ils le font à chaque fois à deux exceptions près. Lorsque Mysterio ordonne à tous les drones de tirer, provoquant finalement sa propre disparition, il ne prononce pas son nom au préalable. Et quand Peter demande à EDITH si Mysterio est vraiment mort, là encore Peter oublie de s'identifier avant sa requête. Ces deux détails tendent à suggérer que Mysterio n'est donc par mort.

Ainsi, Mysterio a largement pu mettre en scène sa propre mort grâce à l'aide de EDITH. Il a pu manipuler le jeune héros en se servant de sa technologie. La confirmation de la mort de Mysterio par EDITH serait donc erronée. Même s'il s'agit encore que d'une théorie, il n'y aurait absolument rien d'étonnant à ce que Mysterio ait simulé sa propre mort. Après tout, c'est un expert dans cet art.

À l'heure actuelle, il est difficile de savoir si Mysterio sera réellement de retour à l'avenir. Mais Spider-Man 3, attendu le 27 octobre 2021, reprend directement après les événements de Far From Home. Peter Parker est devenu un hors-la-loi à cause des agissements de Mysterio. Il devra sans doute se refaire une réputation. Quant à Mysterio, personne ne sait encore s'il sera dans le film, mais il pourrait largement être un moyen pour le héros de s'affranchir.