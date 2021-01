Spider-Man - Homecoming sur Netflix : avez-vous remarqué cette connexion à Miles Morales ?

« Spider-Man : Homecoming » débarque sur Netflix. Le film de Jon Watts était en 2017 l'occasion de présenter un nouvel acteur dans la peau du tisseur : Tom Holland. Mais saviez vous qu'un personnage de « Spider-Man : New Generation » apparaît également dans ce film ?

Spider-Man - Homecoming : une nouvelle ère pour Peter Parker

Spider-Man e a une longue histoire au cinéma. En même temps, c'est un personnage culte, créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1962. Peter Parker gagne très rapidement l'amour des lecteurs, qui s'attachent à ce jeune lycéen. Ce dernier, après avoir été mordu par une araignée, se réveil avec des pouvoirs incroyables. Très rapidement, le personnage est transposé sur grand écran. Après quelques adaptations oubliées dans les années 1970, le tisseur gagne une renommée mondiale en 2002, quand Sam Raimi prend les rênes de l'adaptation cinématographique produite par Sony Pictures.

Spider-Man 2 @Sony Pictures

Avec Tobey Maguire dans le rôle-titre, le film devient un classique instantané. Il est nommé à deux reprises aux Oscars et rapporte plus de 825 millions de dollars au box-office, pour un budget de 139 millions. Sony décide donc de produire une suite. En 2004, Sam Raimi et Tobey Maguire rempilent pour Spider-Man 2, considéré par beaucoup comme le meilleur film Spider-Man de tous les temps. Là encore c'est un triomphe. Le film remporte l'Oscar des meilleurs effets visuels et rapporte plus de 788 millions de dollars au box-office. Mais Spider-Man 3 reçoit des critiques moins convaincantes. Ce qui pousse Sony à enterrer le quatrième épisode abordé par Sam Raimi.

Le studio préfère miser sur un reboot de la franchise avec Andrew Garfield en 2012. Après deux épisodes mis en scène par Marc Webb, là encore Sony change son fusil d'épaule. La firme annule le troisième épisode, qui aurait par ailleurs introduit les Sinister Six. Il faut ensuite attendre 2017 pour découvrir Spider-Man : Homecoming. Le tisseur rejoint le Marvel Cinematic Universe dans Captain America : Civil War avant d'avoir son propre film mis en scène par Jon Watts. Ainsi, Peter Parker se joint par la suite au Avengers, et joue sur deux tableaux : le MCU et son univers personnel toujours produit par Sony.

Un personnage dans les deux films

Parce que Peter Parker est également exploité par Sony. Outre Spider-Man : New Generation, la claque animée mise en scène par Peter Ramsey et Bob Persichetti, Sony développe également l'univers du tisseur avec des films comme Venom et Morbius. Et les connexions entre ces projets et le MCU ne cessent de se multiplier. Saviez-vous par exemple qu'un personnage central de Spider-Man : New Generation apparaît également dans Spider-Man : Homecoming ?

Spider-Man : New Generation @Sony Pictures

Spider-Man : New Generation prend place dans une autre réalité. En effet, le personnage de Miles Morales, créé en 2011 par Brian M Bendis évolue dans l'univers Ultimate, une réalité alternative de celle du Peter Parker que nous connaissons. Dans son pan de réalité, Peter Parker est tué, et Miles Morales devient le nouveau super-héros. Dans le film, Miles Morales poursuit un personnage dénommé le Rôdeur. Par la suite, il découvre qu'il s'agit en réalité de Aaron Davis, son propre oncle.

Aaron Davis (Donald Glover) - Spider-Man : Homecoming @Sony Pictures

Savez-vous que ce même personnage fait un caméo dans Spider-Man : Homecoming ? Le temps d'une courte séquence, Aaron Davis interagit avec Peter Parker. Le personnage est par ailleurs incarné par l'inimitable Donald Glover. Le rappeur s'incruste effectivement dans le MCU le temps de cette courte scène où Spider-Man recherche des informations. Ils finissent d'ailleurs leur conversation d'une manière peu encourageante pour Aaron Davis, qui se retrouve bloqué sur le coffre de sa voiture par la toile de Spider-Man. De là à faire une connexion avec Miles Morales, il n'y a qu'un pas. De là à ce que Donald Glover revienne dans la peau du Rôdeur, il n'y a qu'un minuscule cap à franchir. Et de là à ce que Miles Morales apparaisse lui-même dans Spider-Man 3, il ne manque vraiment rien...