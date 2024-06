8 milliards de $ au box-office en 8 films, l'un des plus célèbres super-héros revient au cinéma cet été

"Spider-Man" reviendra cet été dans les salles ! À partir du 11 juillet, et chaque jeudi, Sony Pictures proposera de redécouvrir l'un des 8 films consacrés à l'Homme-Araignée.

Spider-Man : 8 films et trois interprètes en 22 ans

Dans la nombreuse liste des super-héros qui sont apparus sur grand écran, une poignée sort du lot. On pourrait citer Batman et Superman du côté des comics DC. Mais pour ce qui est de Marvel, difficile de faire mieux que Spider-Man en nombre de films qui lui sont consacrés. Dès 2002, l'Homme-Araignée est apparu au public sous les traits de Tobey Maguire dans Spider-Man de Sam Raimi. Le succès étant au rendez-vous (825 millions de dollars de recettes mondiales), Spider-Man 2 (2004) et Spider-Man 3 (2007) ont ensuite vu le jour.

Il aura néanmoins fallu attendre 2012 pour retrouver Peter Parker. Mais cette fois, c'est Andrew Garfield qui a incarné le super-héros pour The Amazing Spider-Man (2012), puis The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (2014). Là encore, les chiffres au box-office ont montré que le public aimait ce héros. Et les fans de Marvel n'ont pas caché leur enthousiasme lorsqu'il a rejoint le MCU (Marvel Cinematic Universe), apparaissant dans Captain America : Civil War (2016). Le monde entier a alors découvert Tom Holland dans une version plus immature de Peter Parker, mais néanmoins attachante. C'est lui qui a explosé les scores avec près de 4 milliards de dollars récoltés grâce Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021).

L'Homme-Araignée revient au cinéma cet été !

Ainsi, puisque la première trilogie a engrangé 2,5 milliards de dollars de recettes mondiales, et que les deux opus d'Andrew Garfield ont rapporté plus d'1,4 milliard de dollars, en cumulé, les trois versions de Spider-Man pèsent quasiment 8 milliards de dollars ! Un score qui pourra continuer de grimper encore un peu, grâce à une ressortie des huit films, prévue pour cet été. Sony Pictures a annoncé ce joli programme à l'occasion des 100 ans de Columbia Pictures. Et pour marquer le coup, le studio a décidé de proposer aux fans un rendez-vous qui s'étalera au moins sur deux mois.

À partir du 11 juillet, le public pourra se rendre dans les salles de cinéma pour découvrir chaque jeudi un film Spider-Man, dans l'ordre de sortie :