Spider-Man : Kirsten Dunst prête à reprendre le rôle de Mary Jane ?

S'il y a presque tout le monde dans « Spider-Man : No Way Home », il y a cependant une comédienne qui n'est pas revenue, la célèbre Kirsten Dunst. Mais l'actrice se dit partante pour reprendre à l'avenir son rôle culte de Mary Jane Watson.

Spider-Man : No Way Home – la réunion hallucinante du MCU

Le 15 décembre dernier, les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont eu la joie de découvrir l'incroyable Spider-Man : No Way Home. Réalisé par Jon Watts, le long-métrage est l'occasion d'offrir aux spectateurs une réunion historique. En effet, le film décide de ramener de nombreux personnages venus des anciennes sagas consacrées au tisseur. Ainsi, Dr Octopus, Le Lézard, Electro, Le Bouffon Vert et L'Homme de Sable sont tous de retour pour jouer de mauvais tours à notre ami Peter Parker. Mais ce dernier va pouvoir compter sur l'aide inattendue et exceptionnelle de deux autres Spider-Men. Une réunion tout simplement historique qui a ainsi engendré plus de 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office.

Où est Mary Jane ?

Mais parmi tous ces retours, certains personnages n'ont pas été intégrés au récit. C'est le cas par exemple de Mary Jane Watson, le grand amour de Peter Parker version Tobey Maguire. Pendant un temps, certaines rumeurs considéraient que le personnage incarné par Kirsten Dunst dans la trilogie de Sam Raimi allait revenir dans No Way Home. Il s'est finalement avéré que non. Pour autant, la comédienne n'est pas fermée à un retour. Lors d'une récente interview avec People Magazine, Kirsten Dunst a déclaré qu'elle serait absolument ravie de reprendre le rôle de Mary Jane Watson :

Bien sûr que je le ferais. Bien sûr. On m'a posé la question à plusieurs reprises. C'est une évidence. C'était une grande partie de ma carrière, et de ma vie.

Spider-Man 3 ©Sony Pictures

Si le personnage est absent de No Way Home, peut-être qu'il aura une place dans l'avenir du MCU. Les événements engendrés par le film de Jon Watts vont avoir des conséquences profondes sur les prochains films du MCU (dont Doctor Strange in the Multivers of Madness). Il n'est donc pas impossible que certains personnages comme les Spider-Men de Tobey Maguire et Andrew Garfield puissent réapparaître.

Il en va donc de même pour Kirsten Dunst, et son personnage emblématique de Mary Jane Watson, qui n'est plus réapparu au cinéma depuis Spider-Man 3 en 2007. Shailene Woodley devait incarner le personnage dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, en attendant un rôle plus important dans The Amazing Spider-Man 3, mais sa participation au film de Marc Webb a été coupée au montage. La suite on la connaît, il n'y a jamais eu de troisième opus, et Sony a préféré produire une nouvelle saga emmenée par Tom Holland.