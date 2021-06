Spider-Man : le jour où Tom Holland a pitché une scène de sexe à Marvel

Du sexe dans un film Spider-Man ? C'est la drôle d'idée lancée par Tom Holland au début de sa collaboration avec les studios Marvel. Le jeune acteur évoque avec amusement ce moment où il a osé proposer que son personnage participe à un ébat passionné.

Tom Holland brillant en Homme-Araignée

L'incarnation d'Andrew Garfield n'a pas tenu très longtemps. Après seulement deux aventures, Disney est venu frapper à la porte de Sony pour négocier l'utilisation de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. C'est ainsi que le personnage a été introduit dans Captain America : Civil War, avec le jeune Tom Holland dans le costume. Il a pu ensuite s'illustrer en solo dans Spider-Man : Homecoming puis dans Far from home. Sa participation à l'univers Marvel a une grande part d'importance dans le développement de sa popularité et il ne faut pas oublier que l'intéressé n'a que 25 ans. Il vient d'ailleurs de fêter son anniversaire plus tôt cette semaine.

À cette occasion, une ancienne vidéo d'une interview vient de refaire surface. Au micro de Capital FM, il revenait en 2017 sur certaines idées évoquées avec le studio et avouait avoir évoqué la possibilité d'introduire une scène de sexe "passionnée" dans Homecoming.

Pas de sexe chez les super-héros

Sans grande surprise, Marvel n'a pas trouvé cette idée brillante. Le contraire aurait été fort surprenant. Le sexe est un élément absent des productions du studio. L'intention première est de faire des blockbusters accessibles à toutes les générations. Ajouter du sexe dedans peut aller à l'encontre de cet objectif. De manière générale, le cinéma de super-héros a un problème avec cette question et se réserve tout juste le droit d'évoquer les sentiments, sans trop aller sur le terrain intime. Rares sont les films ou séries qui osent ne pas éluder le sujet. On peut évoquer Watchmen et sa drôle de scène sur fond de Leonard Cohen, ou encore The Boys sur le petit écran.

Watchmen - Les Gardiens ©Paramount Pictures France

Dans le cas de Spider-Man, le public doit se contenter d'une relation amoureuse avec M.J. (Zendaya). Pas étonnant de la part des États-Unis, pays où la pensée conservatrice reste très imprégnée dans la société. On imagine les réactions outrées que pourrait engendrer une scène de sexe dans un film Marvel. Et quand il y a un potentiel risque de polémique, Disney s'efforce de l'éviter pour ne pas abîmer son image de marque orientée vers la famille.