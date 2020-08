Spider-Man : le réalisateur de Triple frontière va diriger le film sur Kraven le chasseur

Après "Morbius", c'est au tour de "Kraven, le chasseur", un autre ennemi de Spider-Man d'avoir droit à son film. J.C. Chandor, à qui ont doit "Triple frontière" sur Netflix et "A Most Violent Year", sera à la réalisation.

Kraven, le réveil du chasseur

Kraven a été créé en 1964 par les légendes Stan Lee et Steve Ditko. De son vrai nom Serguei Kravinov, il s'enfuit de son foyer après la mort de sa mère. Il traverse alors le monde et développe des attitudes de chasseur hors du commun. La légende qui circule alors raconte qu'il aurait tué un gorille à mains nues ! A la recherche de toujours plus de puissance, il rencontre un sorcier africain qui lui offre la potion de ses rêves. Grâce à elle, sa vitesse et sa force sont décuplées, tout comme ses sens. Il devient alors Kraven, le chasseur ultime. Ami avec le Caméléon, c'est ce dernier qui vient le chercher pour lui demander de l'aide. Il a un ennemi à éliminer, nommé Spider-Man.

Cela faisait plus de deux ans que l'on n'avait pas entendu parler du projet Kraven, le chasseur. Aujourd'hui, nos confrères de Deadline annoncent que le long-métrage a enfin trouvé son réalisateur. Ce sera J.C. Chandor, metteur en scène du récent Triple frontière avec Ben Affleck pour Netflix. L'Américain a déjà une belle filmographie derrière lui avec la mise en scène de Margin call avec Kevin Spacey, All is lost avec Robert Redford, et A Most Violent Year avec Jessica Chastain. Le scénario est écrit par Richard Wenk (The Equalizer) et s'inspire des comics Kraven's last hunt.

Kraven, le chasseur : quand Sony redevient sinistre

Sony a un grand projet pour les ennemis du Tisseur. Dans les comics, ces derniers se liguent pour lui faire face et créer The Sinister Six. Ils sont peut-être méchants, mais pas idiots, et comprennent rapidement que "tout seul, on va plus loin, mais qu'en équipe, Spider-Man ne fait pas le poids". La société de production essaie donc vainement, depuis The Amazing Spider-Man : le destin d'un héros de Marc Webb, de lancer la vilaine troupe. Dans la scène post-générique du film, on peut même apercevoir la lance de Kraven. Mais le long-métrage n'a pas été le succès attendu et les gens de chez Sony ont donc été moins chauds pour lancer la production du projet.

L'envie est revenue et Venom a eu droit à sa chance et a obtenu un succès au box-office. 856 millions de dollars de recettes dans le monde, voilà qui appelle une suite dans laquelle Tom Hardy reprendra le rôle-titre. Face à cette réussite, Sony a réveillé un autre ennemi : Morbius, interprété, lui, par Jared Leto. Prévu pour 2020 mais retardé à cause du Covid, le film de Daniel Espinosa sortira finalement en France le 17 mars 2021.

Avec cette annonce de la mise en chantier sérieuse de Kraven, le chasseur, le projet Sinister 6 semble sur de bons rails. Les deux derniers Spider-Man ont introduit le Vautour (Michael Keaton) et Mystério (Jake Gyllenhaal). Si nos calculs sont bons, nous sommes à 5. Il en manque donc un pour que le groupe soit au complet. Ce dernier devrait donc être présenté dans le prochain Spider-man avec Tom Holland. Il reste de beaux noms sur la liste des appelés potentiels. Qui de Docteur Octopus, Electro, le Caméléon, le Lézard, le Bouffon vert, le Rhino, Shoker ou l'Homme-sable sera l'heureux élu ? Réponse, a priori, le 15 décembre 2021.

Enfin, concernant Kraven, le chasseur, le film va maintenant devoir trouver un acteur assez impressionnant physiquement pour l'incarner. Sur la Toile, certains rêvent à Jason Momoa. Et les concept-art leur donnent raison. L'acteur serait-il prêt à lâcher le sceptre d'Aquaman pour la lance et la veste tête de lion du Chasseur ? Il faudrait pour cela lui faire une offre qui ne se refuse pas.