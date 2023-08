Spider-Man : les fans s'enflamment après une photo postée par Emma Stone

À deux reprises Emma Stone a incarné Gwen Stacy dans des films "Spider-Man". Une récente photo de l'actrice a donné de l'espoir aux fans qui voudrait la voir reprendre son rôle.

Emma Stone, excellente en Gwen Stacy

Après la trilogie de Sam Raimi, le personnage de Spider-Man a eu droit à une nouvelle incarnation en 2012 avec The Amazing Spider-Man. Cette fois, c'est Andrew Garfield qui a incarné Peter Parker, prenant ainsi la suite de Tobey Maguire. Alors qu'on pouvait s'attendre à voir Mary Jane aux côtés du héros (précédemment jouée par Kirsten Dunst), le film a préféré mettre en avant Gwen Stacy. Et pour l'interpréter, c'est Emma Stone qui a été choisie.

Emma Stone et Andrew Garfield - The Amazing Spider-Man 2 ©Sony Pictures

La comédienne a à son actif plusieurs rôles importants. Comme La La Land (2017), pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Mais sa présence dans The Amazing Spider-Man a vraiment plu aux fans. Elle avait d'ailleurs repris le rôle de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros (2014). Le destin tragique de l'héroïne dans le film était alors une grande tristesse, mais également une des réussites du film pour sa portée dramatique.

Une nouvelle coupe qui plaît

Depuis, le personnage est revenu sur les écrans avec le film d'animation Spider-Man: New Generation (2018). Dans la version originale, c'est Hailee Steinfeld qui lui prête sa voix. Bien que la comédienne soit une très bonne incarnation, certains fans ont encore l'espoir de voir Emma Stone reprendre le rôle de Gwen Stacy. Ce qui n'est pas impossible avec le Marvel Cinematic Universe (MCU) qui a déjà utilisé le concept de multiverse pour faire revenir différentes incarnations des héros.

Hailee Steinfeld en Gwen Stacy - Spider-Man New Generation ©Sony Pictures

On l'a vu avec Spider-Man : No Way Home (2021). Tandis que du côté de Sony le concept était au centre de Spider-Man : Across the Spider-Verse. Dès lors, il aura suffi d'un post sur Instagram de la coiffeuse Mara Roszak pour interroger. Sur une photo, on voit Emma Stone avec une chevelure blonde et une coupe qui n'est pas si anodine puisqu'elle ressemble très fortement à celle de Gwen Stacy dans les derniers films d'animation Spider-Man.

Plusieurs abonnés ont immédiatement fait le rapprochement en postant en commentaire des images de Gwen Stacy. Evidemment rien n'a été annoncé au sujet d'un éventuel retour d'Emma Stone dans le rôle. Mais en plus de donner de l'espoir aux fans, cette image pourrait donner des idées à certains producteurs de Marvel Studios ou de Sony Pictures. En attendant, l'héroïne sera à nouveau incarnée par Hailee Steinfeld dans Spider-Man: Beyond the Spider-Verse qui ne sortira pas avant le premier trimestre 2024.