Spider-Man : Michael Jackson voulait incarner l'homme-araignée

Le Spider-Man de Tobey Maguire

Difficile d'imaginer Spider-Man sans y associer le visage de Tobey Maguire. En 2002, l'acteur incarne pour la première fois l'homme araignée dans l'adaptation de Sam Raimi. Il renouvelle l'expérience deux ans plus tard pour le deuxième volet de la franchise, puis en 2007 pour le dernier film de la trilogie. Malgré quelques critiques, la série de films adaptés des comics de Marvel remporte un succès commercial certain. Côté casting, Tobey Maguire partage l'affiche avec Kirsten Dunst et James Franco dans les rôles de Mary Jane Watson, et du jeune héritier Harry Osborn. En 2010, il est officiellement annoncé que Tobey Maguire ne reprendra plus le rôle de l'homme araignée !

Par la suite, Peter Parker a été incarné par Andrew Garfield dans The Amazin Spider-Man (2012) et sa suite avant que Tom Holland ne le représente dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis Civil War.

Concernant Tobey Maguire, s'il a donc eu la chance de prêter ses traits au super-héros, ce n'était pas gagné ! En plus des nombreux acteurs ayant postulé pour le rôle, un célèbre chanteur a également tenté sa chance : Michael Jackson ! Et pour mettre toutes les chances de son côté, le roi de la pop a même tenté d'acheter Marvel.

Michael Jackson rencontre Stan Lee

Connu pour ses excentricités, le roi de la pop ne s'est jamais privé de rien. Pourtant, tout le monde à ses limites. La sienne a été incarnée en la personne de Stan Lee. Grand fan de Spider-Man, le chanteur a rencontré Stan Lee dans les années 90. Alors que ce dernier visitait le ranch de Neverland, Michael lui a avoué son penchant pour Spider-Man et son envie d'incarner le célèbre homme araignée. Le chanteur avait alors plusieurs années d'avance puisque la production du premier film ne fut lancée que bien plus tard dans les années 2000.

Michael pensait que je serais celui qui pourrait lui obtenir les droits de jouer dans un film de Spider-Man. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je ne sais pas exactement s'il voulait juste le produire... Ou s'il voulait incarner le personnage. Notre conversation n’est jamais allée aussi loin.

Alors que Marvel se noyait sous des problèmes financiers, les deux hommes avaient décidé d'allier leurs ressources pour acheter la société. Michael Jackson et Stan Lee se sont rencontrés à plusieurs reprises, mais la transaction n'a jamais eu lieu. Le roi de la pop est décédé le 25 juin 2009, quelques mois avant le rachat de Marvel par Disney. Cependant, les droits d'exploitation au cinéma de Spider-Man sont restés à Sony Pictures qui a donc produit via Columbia Pictures la première trilogie de Sam Raimi puis les deux films Amazing Spider-Man. Mais tout cela aurait pu être bien différent si Michael Jackson était allé au bout de ses idées.

