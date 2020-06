La production de « Spider-Man New Generation 2 » est officiellement lancée. L'animateur principal du long-métrage a lui-même officialisé le lancement de cette suite très attendue par les fans du premier film.

En décembre 2018 les réalisateurs Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman frappent un grand coup avec le film Spider-Man : New Generation. Ils réalisent une petite pépite inédite dans le paysage cinématographiques des productions super-héroïques. Le trio propose une adaptation animée des aventures de Spider-Man. Un pari sans précédent qui se concentre sur un autre tisseur que Peter Parker. En effet, le héros de Spider-Man : New Generation est Miles Morales, un autre Spider-Man issu d'une réalité alternative. Le long-métrage est un succès critique renversant. Il remporte même l'Oscar du Meilleur film d'animation en 2019. Et les fans de comics sont littéralement conquis par cette adaptation. Pour autant, le film est une petite déception au box-office pour le studio. Il ne rapporte que 375 millions de dollars de recettes pour un budget de 90 millions. Pour autant, Sony vient d'officialiser le lancement de la suite.

Spider-Man New Generation 2 : la production est officiellement lancée

Initialement, Spider-Man New Generation 2 était attendu en avril 2022, mais à cause de la pandémie de Covid-19, il a été repoussé à octobre 2022. Ce report n'a pas empêché l'équipe créative de se mettre au travail puisque la production est officiellement lancée.

Face au succès du premier film, Sony veut développer le potentiel de cet univers. Outre une suite directe, le studio aimerait également approfondir l'univers en proposant un film centré sur Spider-Gwen. On ne savait pas encore quel film verrait le jour en premier. Finalement, Sony préfère visiblement se concentrer sur la suite directe de New Generation.

Nick Kondo, animateur principal de la suite de Spider-Man : New Generation s'est rendu sur son compte Twitter pour annoncer le lancement du deuxième film. Il a publié le symbole de Miles Morales dans un court clip accompagné de la bande sonore du premier film. Une annonce qui se termine par la mention de l'année 2022, date de sortie du projet. Il accompagne sa publication avec la légende « Premier jour de travail ».

Miles Morales est une version alternative de Spider-Man. Créé en 2011 par Brian M Bendis et Sara Pichelli, il a rapidement été adopté par les lecteurs de comics. Ce jeune afro-américain fait ses débuts dans l'univers alternatif de Marvel Ultimate. Issu de la Terre-1610 il finit par rejoindre la continuité « normale » de Marvel après l'énorme cross-over Secret Wars.