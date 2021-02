Spider-Man New Generation 2 : qui pourrait être le prochain méchant

Sorti en pleine période où les films-live issus de la franchise "Spider-Man" battaient leur plein, "Spider-Man : New Generation" a agréablement surpris son public. Forcément, un film d'animation qui a connu un tel succès critique et commercial méritait une suite. Et pour ce second volet, un ennemi bien connu du Tisseur pourrait faire son arrivée.

Spider-Man New Generation : un bel hommage aux comics

Sorti en 2018, le film d'animation Spider-Man : New Generation est arrivé dans un moment particulier de la carrière du Tisseur au cinéma. En effet, jusqu'alors, nous ne connaissions que les films live dans lesquels Peter Parker était le héros. Par ailleurs, Tom Holland et son Spider-Man venaient de faire une entrée tonitruante dans le MCU. Par conséquent, rien ne laissait espérer qu'un nouvel Homme-Araignée campé par un jeune adolescent noir (Miles Morales) puisse intriguer le public. Au contraire, cela aurait pu le lasser du célèbre super-héros.

À l'arrivée, le film rentabilisa largement son budget. Surtout, en plus des critiques, les puristes de la franchise ont salué le long-métrage. En effet, Spider-Man : New Generation est une véritable lettre d'amour au personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko (dont le film leur rend un hommage appuyé). Entre ses nombreuses références aux comics, son humour méta et sa qualité visuelle irréprochable, le film a conquis les foules. Pas étonnant qu'il ait reçu le Golden Globe et l'Oscar du Meilleur Film d'Animation.

Spider-Man : New Generation ©Sony Pictures Animation

Le film réalisé par Peter Ramsey, Bob Persichetti et Rodney Rothman suit donc Miles Morales, un adolescent de Brooklyn. Ce dernier est un grand fan de Spider-Man et de ses exploits. Un soir, tout comme son idole, il va se faire mordre par une araignée radioactive et ainsi disposer de super-pouvoirs ahurissants. Toutefois, dans le même temps, Le Caïd met au point un appareil capable d'ouvrir différents portails sur d'autres d'univers. C'est ainsi que différentes versions de Spider-Man vont apparaître et côtoyer Miles Morales.

The Spot : un ennemi redoutable

Alors que certaines rumeurs font état de plusieurs méchants présents dans cette suite, le média Murphy's Multiverse a révélé que l'antagoniste majeur pourrait être The Spot (La Tache, en français). Méconnu du grand public, le "vilain" est pourtant l'un des ennemis les plus redoutables que le Tisseur a affronté. Apparu pour la première fois en 1984, il est initialement un éminent docteur nommé Jonathan Ohnn. Sous les ordres du Caïd, il est chargé par son employeur de reproduire les radiations émises par la Cape (autre super-héros qui a d'ailleurs eu droit à une adaptation télévisée avec Cloak & Dagger) afin de copier ses pouvoirs.

Seulement, suite à ses expériences, il parvient à ouvrir un étrange portail. Poussé par la curiosité, il décide d'y rentrer et atterrit alors dans une dimension ténébreuse. Suite à son passage dans le portail, il revient sur la Terre totalement transformé physiquement : il est désormais The Spot. Son corps est blanc et recouvert de taches noires. En outre, il se sert de ses taches pour frapper ses adversaires, se déplacer ou éviter les coups qu'on peut lui porter. Enfin, il a le pouvoir d'accéder à de multiples portails.

Spider-Man ©Marvel

Autant dire que son arrivée dans le second volet serait parfaitement cohérente puisque Spider-Man : New Generation 2 aborde de manière récurrente le sujet du multivers et des différents portails. On rappelle également qu'il a des liens étroits avec Le Caïd, qui fut l'antagoniste majeur du premier volet. Imaginer un retour du personnage grâce à l'aide de The Post ne serait pas illogique.

Il faudra attendre 2022 pour avoir confirmation ou non. Ce second volet sera réalisé par Joaquim Dos Santos.