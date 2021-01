Spider-Man New Generation 2 : une nouvelle version du héros est annoncée

Le premier "Spider-Man : New Generation" a été une proposition rafraîchissante qui convoquait plusieurs versions du super-héros. La suite continuera d'en faire autant, avec encore plus du monde. Un nouveau Spider-Man vient a priori d'être annoncé.

Spider-Man décliné dans New Generation

Grâce à un accord entre Sony et Marvel, Spider-Man a pu faire son trou dans le MCU. Mais le personnage continue d'être exploité chez Sony, avec une partie en animation et l'autre qui se dénomme le Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Cette seconde va d'ailleurs reprendre la version de Tom Holland. Pour la première, tout a commencé avec Spider-Man : New Generation, petite bombe produite par Phil Lord et Chris Miller. Le principe du multivers est exploité à fond avec Miles Morales, un adolescent qui devient la nouvelle incarnation de l'Homme-Araignée. Il est rejoint par Spider-Man Noir, Peter Parker plus âgé que d'habitude, Spider-Gwen, Peni Parker et même Spider-Cochon. Une suite avait été annoncée avant même la sortie du premier et son succès confirme que ce choix était judicieux (375,5 millions de dollars au box-office mondial).

Le retour d'une version déjà connue ?

Le compte Twitter officiel du film a profité de la nouvelle année pour nous sortir deux nouvelles images de New Generation 2. Ou plutôt, d'un personnage du film. Les fans de l'univers auront reconnu dessus Spider-Man 2099, une déclinaison du héros qui était d'ailleurs dans le premier volet, lors de la scène post-générique. On a pu brièvement le voir sans savoir s'il allait débarquer par la suite mais, en général, les scènes post-générique des films de super-héros ont tendance à teaser un élément de ce qui va suivre. Et donc tout porte à croire avec ce post Twitter que Spider-Man 2099 sera aux côtés de Miles Morales. Si c'est le cas pour de bon, quid d'Oscar Isaac ? Car l'acteur lui avait prêté sa voix durant ce petit temps à l'écran.

Le costume de Spider-Man 2099 reprend le code couleur de l'original et reste assez similaire dans l'ensemble, même si les traits rouges apparaissent plus menaçants et confèrent à l'ensemble une allure plus badass. Derrière le masque se trouve Miguel O’Hara, un expert en génétique d'une dimension futuriste. Lors d'une expérience qui tourne mal, il obtient des capacités très semblables à celles du Spider-Man traditionnel. Bien qu'il ait été créé dans les années 90, on a attendu New Generation pour qu'il soit enfin exploité au cinéma. On espère le revoir plus amplement (avec d'autres surprises) lors de la sortie du film, le 12 octobre 2022 chez nous. Le multivers sera aussi présent dans les aventures en live de Spider-Man, puisque le prochain épisode du MCU signé Jon Watts va normalement ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield !