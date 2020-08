Spider-Man : New Generation a-t-il prédit le jour de sortie du prochain film Spider-Man ?

Les films de super-héros sont bien souvent des trésors de références et des riches compilations de clins d'oeil. Si les fans identifient à grande vitesse ces "easter eggs" et qu'ils sont à peu près tous connus, le nouveau calendrier des sorties imposé par le coronavirus vient apparemment d'en créer un inédit dans "Spider-Man : New Generation".

Spider-Man : New Generation, la belle surprise

Spider-Man : New Generation, sorti en 2018, a ravi la presse et le public. Particulièrement remarqué pour la qualité visuelle de son animation 3D, ainsi que pour l'introduction réussie de la seconde incarnation de Spider-Man, Miles Morales, et de l'univers étendu qui va avec, le film est grandement récompensé : Golden Globes 2019 du meilleur film d'animation, BAFA 2019 dans la même catégorie, Critic's Choice Movie Awards du meilleur film d'animation, et l'Oscar du meilleur film d'animation 2019. Il a été dédié aux deux créateurs du personnage de Spider-Man, Stan Lee et Steve Ditko, tous deux décédés quelques mois avant la sortie du film. Une suite est en production, avec une sortie en salles prévue en France au 5 octobre 2022. Une sortie initialement prévue en avril 2022, mais qui a été reportée à octobre en raison de la pandémie de coronavirus. Cette même pandémie qui a obligé toute l'industrie à bouleverser son planning, concernant aussi le nouveau film live action Spider-Man avec Tom Holland. Et c'est sur ce point de planning que l'histoire devient intéressante...

Une date très visible au mur de la chambre de Miles

Le nouveau film Spider-Man, qui verra Tom Holland reprendre son rôle et fera suite à Spider-Man : Far from Home, devait sortir à l'été 2021. Las, la crise engendrée par la pandémie de coronavirus a repoussé la sortie du film à l'hiver 2021, plus précisément et pour le moment au 17 décembre. Clin d'oeil du hasard ou très étrange prescience de Sony Pictures, on aperçoit très clairement dans la chambre de Miles Morales, aux environs de la 75ème minute du long-métrage, une affiche sur laquelle s'étale "17 décembre".

Difficile d'imaginer que cette coïncidence est autre chose qu'un heureux hasard. Impossible de prévoir en 2018 la sortie précise de la suite de Spider-Man : Far from Home, qui lui-même n'est alors pas encore sorti (il le sera le 3 juillet 2019). Mais avec les changements de planning, le report du troisième Spider-Man avec Tom Holland au 17 décembre 2021 vient de faire de cette affiche de Spider-Man : New Generation une sorte de clin d'oeil rétrospectif, un easter egg inédit "créé" par les circonstances. Les autres éléments de l'affiche "Death", "Water" et "The Belmont" n'apportent a priori pas d'autre indication, sur ce qui par ailleurs semble être une affiche mettant en scène un groupe de musique. Quoi qu'il en soit, cette coïncidence fait rétrospectivement de Spider-Man : New Generation la toute première annonce du jour de sortie du prochain Spider-Man !