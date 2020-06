Spider-Man New Generation : Hailee Steinfeld refroidit les rumeurs de spin-off féminin

L’actrice Hailee Steinfeld, qui doublait Spider-Gwen dans "Spider-Man New Generation", s’est exprimée sur le potentiel spin-off féminin du film. Les premières rumeurs sur le développement du spin-off par Sony Pictures étaient apparues en novembre 2018.

Sorti en 2018, Spider-Man New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent entraîné par un Peter Parker plus âgé à devenir le nouveau Spider-Man. À la suite d’une invention d’un criminel de la ville, un portail s’ouvre sur d’autres univers, et d’autres versions de Spider-Man débarquent sur Terre. Le film introduisait donc de nouveaux personnages comme Spider-Gwen ou Peni Parker.

Les rumeurs sur le spin-off du film avaient été lancées par The Hollywood Reporter, un média généralement fiable, deux semaines avant la sortie de New Generation, et donc avant le succès du film. Il devait voir Spider-Gwen, Madame Web et d’autres super héroïnes du multiverse Marvel, dont Spider-Girl, Spider-Woman et Cindy Moon, aka Silk, faire équipe.

L’année dernière, lors d’une interview pour Entertainment Tonight, Hailee Steinfeld s’était montrée enthousiaste à l’idée de retrouver le personnage de Spider-Gwen, déclarant qu’elle adorerait faire partie du spin-off.

Hailee Steinfeld pas au courant de discussions sur un spin-off de Spider-Man New Generation

Mais, interrogée récemment par le même média, Hailee Steinfeld a déclaré ne pas être au courant de discussions sur le spin-off. Elle a ensuite développé, soulignant que le confinement provoqué par la pandémie aurait pu donner le temps d’imaginer l’histoire du nouveau film :

C’est drôle, parce que je pense que c’est le moment de trouver comment raconter cette histoire. Mais j’ai conscience, évidemment, que tout a en quelque sorte été mis en pause. Donc je n’ai pas entendu grand-chose là-dessus ces derniers temps.

Même si l’actrice n’est pas au courant de discussions sur le spin-off féminin, il est toujours possible de le voir un jour. Le gros succès du film original joue en sa faveur, et on peut imaginer que Sony voudra capitaliser un maximum sur sa popularité pour lancer le plus de longs-métrages possibles du même univers.

Un Spider-Man New Generation 2 est d’ailleurs déjà en développement. Sa date de sortie a été repoussée il y a peu, du mois d’avril à celui d’octobre 2022. On devrait y retrouver les personnages de Miles, Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker. Cette suite devrait aussi introduire Miguel O’Hara, un Spider-Man venant de 2099, dont l’apparition avait été teasée dans la scène post-générique du premier film.