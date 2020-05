Spider-Man New Generation : le co-réalisateur explique pourquoi Doc Ock est une femme

« Spider-Man : New Generation » a offert une nouvelle approche du Docteur Octopus. Cette fois l'antagoniste culte du tisseur est apparu sous les traits d'une femme. Le réalisateur Rodney Rothman a expliqué ce choix.

En décembre 2018 Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman ont proposé un film de super-héros inédit et passionnant : Spider-Man : New Generation. Une énorme claque qui est repartie avec l'Oscar du Meilleur film d'animation et plus de 375 millions de dollars de recettes au box-office. Aujourd'hui, Rodney Rothman explique pourquoi Docteur Octopus est devenu une femme.

Doc Octopus est devenu femme

Spider-Man : New Generation a réinventé de nombreux ennemis du tisseur. Mais l'un des plus gros changements du métrage concerne Docteur Octopus. Les lecteurs de comics connaissent très bien cet ennemi récurant de Peter Parker. Les moins calés se souviennent néanmoins de la prestation musclée d'Alfred Molina dans ce rôle à l'occasion de Spider-Man 2. Et bien, dans le film d'animation, Docteur Octopus a énormément changé puisqu'il est devenu une femme.

Elle est présentée sous le nom de Liv. Mais le spectateur découvre bien vite qu'il s'agit en fait d'Olivia Octavius, la version de Doc Ock issue de la Terre 1610. Une surprise inattendue qui offre un nouveau visage au savant fou, très loin de la brillante interprétation d'Alfred Molina en 2004.

Le co-réalisateur Rodney Rothman a expliqué la raison de cette modification capitale. Apparemment, cette idée de changement de sexe est venue de Bob Persichetti. Le cinéaste est très ami avec l'actrice Kathryn Hahn qui prête sa voix à Doc Ock dans New Generation. Il a eu l'idée de ce changement de sexe de concert avec son amie, qui était intéressée par endosser le rôle.

Rodney Rothman précise également que la première version du personnage était inspirée d'une relecture de Big Lebowski. Doc Ock en mode Jeff Bridges, cela aurait pu également être très drôle.

Spider-Man : New Generation 2 est dans les plans de Sony, mais on ne sait absolument rien de ce projet. Si ce n'est que Miles Morales va revenir dans de nouvelles aventures colorées. Affaire à suivre donc.