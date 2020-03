Spider-Man New Generation : Phil Lord explique comment il a réécrit le film peu de temps avant sa sortie

Le co-scénariste Phil Lord a partagé sur Twitter comment lui et Rodney Rothman ont réécrit le script entier de « Spider-Man : New Generation », un an avant sa sortie au cinéma.

En décembre 2018, Sony Pictures frappe un grand coup avec un projet unique : un film de Spider-Man en animation. Le trio Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman réalise une petite pépite : Spider-Man New Generation. Une histoire inédite sur un nouveau Spider-Man nommé Miles Morales. Si les lecteurs de comics le connaissent bien, les néophytes l'ont découvert à travers ce film ambitieux et parfaitement maîtrisé. Même si ce long-métrage n'a rapporté que 375 millions de dollars à travers le monde, c'est un chef-d’œuvre du genre qui mérite d'être vu par tous.

Un scénario compliqué à écrire

Phil Lord, l'un des scénaristes du film, a partagé sur Twitter le processus compliqué de réécriture qui a eu lieu en coulisses. Ce dernier, qui a également produit le film avec son ami Chris Miller, a travaillé sur le scénario avec Rodney Rothman. Sur son compte Twitter, Phil Lord a partagé ce qu'il appelle le « storywheel » de Spider-Man : New Generation :

Voici donc l'enchaînement de l'histoire de SpiderVerse. Nous avons fait un gros remaniement de l'histoire moins d'un an avant sa sortie. Nous avons été obligés de trouver comment remodeler des séquences que nous avions déjà confectionnées et animées pour les incorporer avec de nouveaux éléments. Oh, et nous avons repris le troisième acte en entier.

Phil Lord a accompagné sa légende de photographies de tableaux entièrement recouverts de notes. D'après cette publication, qui dévoile une sorte de chaos organisé, il semblerait que les deux écrivains eurent beaucoup de difficultés pour arriver au bout de leur schéma narratif. Mais les efforts ont été payants puisque Spider-Man : New Generation est maintenant considéré comme l'un des meilleurs films consacrés au tisseur.

Les fans sont d'ailleurs impatients de découvrir Spider-Man : New Generation 2 et le spin-off consacré à Spider-Gwen. Des projets qui restent encore incertains. Rodney Rothman a cependant laissé entendre que Doc Ock pourrait devenir une antagoniste récurrente de la franchise.