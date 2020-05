Spider-Man New Generation : pourquoi le nombre 42 est très important dans le film ?

Comme dans tous les films de super-héros « Spider-Man : New Generation » contient de nombreux easter eggs. L'un d'entre eux concerne le nombre 42, omniprésent dans le long-métrage. Explications.

En décembre 2018, les cinéastes Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman frappent un grand coup en proposant Spider-Man : New Generation. Un film d'animation superbe, qui a totalement séduit les lecteurs de comics, grâce à une approche définitivement pop. Le film s'est avéré être une réussite critique totale malgré un score au box-office relativement maigre de 375 millions de dollars de recettes. Cela n'empêche pas Sony de produire une suite attendue pour 2022.

Le nombre 42

Comme dans tous les films du genre, Spider-Man : New Generation contient de nombreux easter eggs. Des références aux comics, aux autres films et même à Stan Lee lui-même. Mais il y en a une qui a attiré notre attention. Une référence appuyée et répétitive au nombre 42.

Le co-producteur du film, Christopher Miller est revenu sur ce mystérieux easter egg. Il s'agit d'un hommage à un joueur de base-ball afro-américain de la Ligue majeure. À travers ce nombre 42, ils honorent Jackie Robinson, le tout premier joueur afro-américain de la Ligue majeure.

Les références au numéro 42 tout au long de #SpiderVerse sont en l'honneur de Jackie Robinson, le premier joueur Afro-Américain de la Ligue majeure de base-ball, dont le numéro de maillot était le 42.

Jackie Robinson a donc été le premier afro-américain à jouer dans la Ligue majeure de base-ball de l'ère moderne, brisant ainsi une domination exclusivement caucasienne. Il a rejoint les Brooklyn Dodgers le 15 avril 1947. Il a par la suite joué pendant 10 ans, contribuant à la victoire de son équipe en 1955. Il a pris sa retraite en 1956, et a été intronisé au temple de la renommée du base-ball en 1962. Depuis, le numéro 42 a été retiré de toutes les équipes de Ligue majeure en hommage à ce grand joueur.

Spider-Man : New Generation décide donc de lui rendre subtilement hommage. Le parallèle est en effet logique tant Miles Morales est une représentation importante des Afro-Américains dans l'univers Marvel. Pour le moment, on ne sait pratiquement rien de la suite, qui devrait néanmoins offrir une nouvelle aventure renversante au jeune Miles Morales.