Spider-Man No Way Home : Alfred Molina a eu de sérieux ennuis en révélant son retour

"Spider-Man : No Way Home" a offert de nombreuses surprises aux fans. Longtemps Marvel a essayé de cacher le retour de certains personnages, mais n'a pas pu éviter quelques fuites, dont une venue d'Alfred Molina, l'interprète de Docteur Octopus.

Spider-Man No Way Home, un Marvel pour les fans

Depuis des années maintenant les productions Marvel sont constamment synonymes de succès. Mais certains films sont clairement sortis du lot avec des scores monstrueux au box-office. Ce fut le cas de Spider-Man : No Way Home qui rapporta quasiment deux milliards de dollars dans le monde. En comparaison, les films suivant du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont rameuté au moins deux fois moins de spectateurs.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness a rapporté plus de 955 millions de dollars dans le monde, tandis que Thor : Love and Thunder s'est arrêté à 760 millions de dollars. De vrais succès à n'en pas douter. Mais No Way Home était clairement dans une autre catégorie.

Spider-Man : No Way Home

Il faut dire que le film a tout fait pour attirer le plus grand nombre en ramenant les anciennes versions de Spider-Man. En plus de Tom Holland, l'interprète de Peter Parker dans le MCU, Andrew Garfield (les Amazing Spider-Man) et Tobey Maguire (la trilogie de Sam Raimi) ont repris leurs rôles. Des retours rendus possibles scénaristiquement par l'introduction du multivers. En effet, dans le film, Peter demande à Docteur Strange de faire un sort pour que le monde oublie qu'il est Spider-Man.

Mais suite à un incident, différents univers vont se rencontrer et les autres versions du super-héros arriver dans le monde de Parker. Cependant, ils ne sont pas les seuls à être projetés dans ce monde. De célèbres méchants de l'univers Marvel sont également de la partie.

La boulette d'Alfred Molina

Ainsi le Bouffon vert, Electro, l'Homme-sable, le Lézard et surtout le Docteur Octopus étaient là pour affronter nos héros. En cela Spider-Man : No Way Home a misé avant tout sur le fan service, ce qui aura été payant. Forcément, Marvel aura tout fait pour cacher ces révélations et garder la surprise pour les fans. Sauf que certaines fuites n'ont pas pu être évitées. Notamment une venant directement d'un des interprètes du film : Alfred Molina.

L'acteur, qui incarne donc le Docteur Octopus, est revenu dans une interview avec Radio Times sur sa "boulette" avant la sortie du film. Il avait en effet confirmé malgré lui son retour en répondant "innocemment" à un journaliste.

C'était accidentel. Je discutais avec un journaliste qui m'a dit "Alors, comment se passe le film Spider-Man ?" Et j'ai répondu "Oh, très bien, merci."Le jour suivant Variety titrait "Alfred Molina révèle le retour de Docteur Octopus." J'ai eu de sérieux ennuis après ça.

Il poursuit en révélant avoir été par la suite sermonné au téléphone par la productrice Amy Pascal et eu vent de l'agacement de Kevin Feige, qui, durant un tapis rouge, fut interrogé sur des prochains projets de Marvel et répondu froidement : "Demandez à Alfred Molina".

Si les régulières révélations imprévus de Mark Ruffalo et Tom Holland ont tendance à amuser la galerie, celle d'Alfred Molina semble avoir provoqué un peu de tension. Dans tous les cas, désormais l'acteur a retenu la leçon et à chaque fois qu'on l'interroge sur l'avenir du personnage se contente de répondre : "Je ne peux ni confirmer ni infirmer".