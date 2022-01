Spider-Man : No Way Home continue d’affoler le box-office

Sorti il y a maintenant plus d’un mois, "Spider-Man : No Way Home" poursuit son impressionnante marche en avant. Sans l’aide du plus gros marché de cinéma au monde, le film est devenu l’un des plus gros succès de tous les temps.

No Way Home continue sa course folle…

Depuis le 15 décembre dernier, les spectateurs français peuvent découvrir le nouvel opus des Spider-Man version Tom Holland, Spider-Man : No Way Home. Dans ce nouveau film, l’identité de Peter Parker n’est désormais plus un secret aux yeux du monde, après les événements de Far From Home. Pour remédier à cela, le héros adolescent demande de l’aide au Doctor Strange. Mais il déclenche vite sans le vouloir une série d’événements dont il perd vite le contrôle…

Spider-Man: No Way Home © Marvel

Très certainement parmi les films les plus attendus de 2021, No Way Home a confirmé ce statut à sa sortie. Dès ses premiers jours d’exploitation, il a fait un carton. Le nouveau Spider-Man s’est ainsi distingué comme le plus gros succès depuis le début de la pandémie mondiale, devenant le premier à passer la barre du milliard de dollars de recettes dans le monde depuis la réouverture des salles. Et encore aujourd’hui, plus d’un mois après sa sortie, il continue sa course folle. Deadline fait ainsi un nouveau point sur les résultats du long-métrage au box-office. Et les chiffres sont impressionnants.

… et devient le sixième plus gros succès de tous les temps

No Way Home a désormais récolté 1,69 milliard de dollars de recettes dans le monde depuis sa sortie. Le film a donc dépassé le premier Jurassic World, ainsi que Le Roi Lion de 2019. Et s’est par la même occasion emparé de la sixième place du classement des plus gros succès de tous les temps. Ces chiffres donnent encore plus le tournis quand on sait que le long-métrage les a atteints sans même avoir été projeté en Chine. Or, le marché chinois du cinéma représente tout simplement le plus gros du monde.

Sur le sol américain, No Way Home a pour le moment rapporté plus de 721 millions de dollars, ce qui le place à la portée du score d'Avatar, qui est lui de 760 millions de dollars.

La France se place quatrième au classement des pays dans lesquels le film a le mieux marché jusqu’à présent. La dernière aventure en date de l’homme-araignée a pour le moment rapporté 59,9 millions de dollars dans l’Hexagone. Enfin, No Way Home a pris une place importante dans un autre classement. Le long-métrage de Jon Watts est ainsi devenu le neuvième plus gros succès de tous les temps pour un film sorti au format IMAX. Et il pourrait encore gratter plusieurs places avant d’être retiré des salles…