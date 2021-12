Spider-Man : No Way Home dépasse déjà le milliard au box-office !

"Spider-Man : No Way Home", la nouvelle aventure du célèbre Peter Parker, caracole en première place du box-office mondial et vient de passer un cap symbolique très fort !

Spider-Man No Way Home : une première pour le héros

Le troisième film porté par Tom Holland peut se targuer de dépoussiérer la franchise. Ainsi, Spider-Man : No Way Home s'inscrit comme le premier volet de la saga dans lequel l'identité secrète du jeune héros est dévoilée ! L'araignée sympa du quartier a vu son visage être diffusé partout dans le monde à la fin du précédent film. Plus question de se cacher ni de mener une double vie pour le lycéen... Peter doit alors prendre ses responsabilités et assumer son statut de super-héros.

Seulement, quand il demande de l'aide à un certain Doctor Strange, le jeune homme ne se doute pas de la tournure que s'apprête à prendre son existence.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures

Jon Watts, le réalisateur des deux premiers opus de la trilogie, est toujours aux commandes pour ce nouveau long-métrage. À l'écriture de ce dernier, Chris McKenna et Eric Sommers, tous deux également présents depuis Homecoming. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne ! Le film peut également se targuer d'un casting cinq étoiles comprenant Jamie Foxx, Alfred Molina, Zendaya, Willem Dafoe et Benedict Cumberbatch - pour ne citer qu'eux.

Un carton mondial

C'est officiel, le long-métrage de l'écurie Marvel devient le premier film à engranger un milliard de dollars depuis le début de la pandémie mondiale que nous connaissons actuellement. Annoncé par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations, ce record a été réalisé le week-end de Noël. Dans le détail, Spider-Man : No Way Home a engrangé 467,3 millions de dollars en Amérique du Nord et 587 millions dans les autres pays. À peine plus de dix jours après sa sortie en salle, le film dépasse donc le milliard de dollars ! Mais jusqu'où ira-t-il ? La question reste entière !

À noter que depuis son arrivée dans les salles obscures, le film a écrasé toute concurrence - et pourtant pas des moindres ! En Amérique, le remake de West Side Story signé Steven Spielberg ainsi que Nightmare Alley, le nouveau film de Guillermo del Toro, sont bien loin du succès du troisième volet de la trilogie de Watts.

Et vous, êtes-vous allés voir Spider-Man : No Way Home ? Si oui, trouvez-vous que le film mérite un tel succès ?