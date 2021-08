Spider-Man No Way Home : la bande-annonce tease l'arrivée des Sinistres Six

Les fans de Marvel se demandaient quand le studio allait se décider à sortir la bande-annonce de "Spider-Man : No Way Home" alors que le film doit arriver en fin d'année. Après un leak qui a fait le buzz, on peut enfin découvrir les premières images officielles.

Du beau monde attendu dans Spider-Man : No Way Home

Dernière partie d'année 2021 chargée pour le Marvel Cinematic Universe, qui doit nous délivrer pas moins de trois films en l'espace de quatre mois. Après Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux puis Les Éternels, c'est Spider-Man : No Way Home qui arrivera le 15 décembre. Le film génère une grosse attente car il doit explorer le multivers. Entre les rumeurs et les informations plus officielles, on entend de tout sur le scénario. Du côté des confirmations, on peut affirmer que Benedict Cumberbatch sera de la partie en Dr Strange. On peut aussi dire qu'Alfred Molina et Jamie Foxx vont reprendre les rôles de méchants qu'ils tenaient dans les précédentes adaptations de Spider-Man, à savoir le Dr Octopus et Electro.

Ce qui est moins assuré, c'est les participations d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire, les anciennes incarnations de l'Homme-Araignée. Malgré des démentis, tout porte à croire qu'ils feront une apparition. Les fans veulent voir ça et la déception serait immense s'ils n'obtenaient pas ce qu'ils réclament. Une autre rumeur est revenue régulièrement au sujet de l'implication de Charlie Cox en Daredevil. Le personnage, connu sur le petit écran, pourrait faire son retour sur le devant de la scène après l'annulation du show qui lui était consacré.

Un leak puis, enfin, la bande-annonce officielle

Avec la sortie imminente de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux et la phase finale amorcée dans la promotion de Les Éternels, Marvel ne devait plus tarder à proposer les premières images officielles de Spider-Man : No Way Home. Après un leak de très faible qualité qui a été jugulé par le studio, la bande-annonce vient enfin d'arriver. On découvre ainsi le héros après les événements de Far From Home. Son identité a été révélée lors du précédent film et il ne peut plus se cacher. Une situation qui a un fort impact sur sa vie privée. Il demande alors de l'aide à Dr Strange pour le sortir de cette mauvaise passe et le sorcier ne trouve rien de mieux à faire que le propulser dans une autre réalité. On tient la confirmation que le multivers va être central dans le scénario.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Releasing

Les Sinistres Six introduits ?

Depuis sa diffusion, la bande-annonce agite les fans, qui sont forcément hypés par le teasing autour des Sinistres Six. Si Dr Octopus est le seul à se montrer face à la caméra, d'autres ennemis sont teasés. On aperçoit une bombe du Bouffon Vert (qui devrait être la version de Willem Dafoe), les éclairs d'Electro mais aussi le sable de Sandman et un plan en particulier révèle a priori la présence du Lézard. Son implication n'est pas confirmée et Marvel joue justement avec nos attentes mais il semblerait bien qu'il soit de retour. Dans The Amazing Spider-Man, Rhys Ifans l'avait incarné. Si vous avez bien compté, vous remarquerez qu'on vient seulement de citer cinq méchants. Or, il en faut six pour que l'équipe soit au complet. No Way Home nous réserve-t-il une énorme surprise sur l'identité du dernier méchant ? Les paris sont ouverts.

En revanche, aucune trace des deux autres incarnations de Spider-Man. Même si elles sont impliquées dans le film, Marvel peut très bien se passer d'elles pour la promotion et ainsi créer le buzz lors de la sortie dans les salles. Mais à une époque où tout se sait et peut fuiter sur le net, jouer cette carte peut s'avérer risqué.