Spider-Man No Way Home : la condition imposée par Willem Dafoe pour qu'il reprenne son rôle

Quatorze ans après "Spider-Man 3", Willem Dafoe a repris le rôle du Bouffon Vert dans "Spider-Man : No Way Home". Cependant, il l'a fait à une seule condition. Et c'est tout à son honneur !

Spider-Man casse la baraque

Pour son retour sur grand écran après plusieurs reports dûs à la crise sanitaire, Spider-Man fait très fort ! En effet, No Way Home, en salles depuis le 15 décembre, fait un véritable carton au box-office. Avec déjà le milliard de dollars de recettes dépassé dans le monde, il s'impose comme le plus gros succès de 2021. Mieux encore, il se hisse déjà à la 21ème place des plus gros succès de tous les temps.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures

Dans cette nouvelle aventure, qui reprend juste après les événements de Far From Home, Peter Parker est démasqué. Le monde entier sait qu'il est Spider-Man, ce qui engendre des complications sur sa vie, ainsi que sur celle de son entourage. Pour tenter de remettre les choses en ordre, il va demander à Doctor Strange de lancer un sort afin de faire oublier aux gens qu'il est l'homme-araignée. Hélas, le sort échoue et ouvre la porte au multivers. Ainsi, des anciens ennemis légendaires du tisseur débarquent, à commencer par le Bouffon Vert, toujours interprété par le génial Willem Dafoe.

Une condition pour son retour

Willem Dafoe a donc repris le rôle qu'il campait dans la trilogie de Sam Raimi entre 2002 et 2007. Et force est de constater qu'il n'avait rien perdu de son charisme 14 ans (!) plus tard. Cependant, le retour de l'interprète du Bouffon Vert s'est fait à une condition. En effet, dans une interview (via ScreenRant), l'acteur a confié qu'il avait accepté de revenir seulement s'il avait le droit de faire ses propres cascades.

Les prouesses physiques, c'était important pour moi. C'est une des premières choses que j'ai dit à Jon et Amy quand ils m'ont parlé du projet, même avant l'écriture du script. J'ai dit "je veux pas juste faire un caméo, ou des gros plans, je veux faire les scènes d'action car ça me fait marrer". Et surtout, je pense que c'est impossible de faire exister ce personnage sans participer activement aux scènes d'action. Ces scènes font grandir la relation entre l'acteur et le personnage. Et elles vous donnent le droit de l'interpréter.

Un total dévouement qui nous fait apprécier encore plus sa performance dans Spider-Man : No Way Home.