Spider-Man No Way Home : la folle raison pour laquelle le film n'est pas sorti en Chine

"Spider-Man : No Way Home" n'a pas pu sortir dans les salles en Chine. Le comité de censure avait des demandes trop importantes logiquement refusées par Marvel et Sony.

Une censure absurde pour Spider-Man : No Way Home

Avec plus d'1,8 milliard de dollars au box-office mondial, on peut dire que Spider-Man : No Way Home a été un carton planétaire. Enfin, pas tout à fait "planétaire". Car tous les pays n'ont pas sorti le film de Marvel (distribué par Sony). C'est le cas de la Chine, l'un des marchés les plus importants. Avec, le film n'aurait sans doute pas eu trop de mal à dépasser les 2 milliards, même en temps de pandémie. Seulement, la production a préféré se passer de ces revenus potentiels car les autorités chinoises auraient eu des demandes excessives.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures

Comme l'évoque Puck News (via The Direct), le comité de censure aurait demandé à Marvel Studios et Sony de retirer ni plus ni moins que la Statue de la Liberté ! Soit le lieu où se déroule la bataille finale. Ne pouvant couper toute cette partie, le studio a logiquement refusé. Il aurait alors également été demandé à ce que des plans de Tom Holland sur la couronne soient retirés et que l'éclairage soit réduit pour que la Statue soit le moins visible possible. Des exigences encore une fois repoussées.

La Chine moins importante pour les blockbuster ?

Évidemment, le refus de Sony et Marvel est logique d'un point de vue de la cohérence du film. Par contre, financièrement, la décision n'a pas dû être si facile à prendre. Comme dit précédemment, le marché chinois a un potentiel énorme. Pour autant, le box-office chinois semble se diriger de moins en moins vers les productions américaines. On pourrait évoquer le Covid pour justifier les chiffres décevants de The Batman en Chine (seulement 12 millions de dollars le premier week-end). Mais on remarque tout de même que les dix plus gros succès du pays sont chinois - à l'exception d'Avengers : Endgame qui remonte à 2019.

Il est assez clair que le gouvernement préfère privilégier les productions locales plutôt qu'américaines. En prenant cela en compte, les studios pourraient s'éloigner davantage de ce marché. Ou du moins refuser plus facilement les exigences de la censure. C'est en tout cas la direction prise par Marvel, qui ne devrait pas effectuer de changement à Doctor Strange 2 (sortie le 4 mai) malgré des interdictions dans plusieurs pays en raison de représentation LGBTQ. Une position à saluer.