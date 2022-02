Spider-Man No Way Home : la mort de tante May a été modifiée à cause du Covid

L'un des co-scénaristes de « Spider-Man : No Way Home » vient de faire une révélation concernant l'une des scènes marquantes du film. En effet, la mort de Tante May devait initialement être très différente de ce qui a été conservé dans le montage final. Mais à cause de l'épidémie de COVID-19, les choses ont été plus compliquées que prévu.

Spider-Man : No Way Home – le retour de la bande

Sorti le 15 décembre 2021, Spider-Man : No Way Home ne cesse de faire parler de lui. Réalisé par Jon Watts, le long-métrage est le troisième film Spider-Man porté par le jeune Tom Holland. Un nouvel opus déjà culte, qui explose tous les records au box-office avec plus de 1,7 milliard de dollars de recettes. Outre la présence de Tom Holland, Spider-Man : No Way Home ramène le casting habituel. À savoir Zendaya dans la peau de MJ, Jon Favreau en Happy, Jacob Batalon dans le rôle de Ned et enfin Marisa Tomei dans les habits de Tante May.

Une mort qui aurait dû être différente

Spider-Man : No Way Home marque également la fin du chemin pour Tante May. En effet, l'accueillante tante de Peter Parker se fait froidement assassiner par Le Bouffon Vert. Une issue logique par rapport à Peter Parker qui doit s'affranchir de son passé pour débuter une nouvelle vie. Une évolution qui devait inévitablement passer par la disparition de la figure maternelle. Ainsi, après être apparue dans Captain America : Civil War, Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, Marisai Tomei fait sa quatrième et dernière apparition dans le rôle de Tante May dans Spider-Man : No Way Home.

Tante May (Marisai Tomei) - Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures / Marvel Studios

Mais le décès du personnage devait initialement être bien différent. Erik Sommers, l'un des scénaristes du film s'est en effet arrêté sur cette séquence. L'écrivain a en effet expliqué au micro de Gold Derby que de nombreux problèmes logistiques ont fait évoluer la scène :

C'était délicat du point de vue de la production. Nous avions des idées différentes sur l'endroit où la scène devait avoir lieu. Nous avions une idée avec l'intérieur d'une ambulance. On avait toute une version qui a été construite autour de cela, mais ce n'était pas pratique à tourner pendant le COVID. C'est le genre de chose qui se produit. Alors nous avons été obligés de changer et de déplacer la scène, physiquement, à un autre endroit tout en essayant de garder tous les autres éléments fonctionnels, et nous avons dû faire des ajustements. C'est le genre de chose qui arrive en production.

Forcément, le COVID a impacté de nombreuses productions cinématographiques qui ont été obligées de s'adapter aux mesures sanitaires en vigueur. Erik Sommers est néanmoins satisfait du résultat conservé dans le film de Jon Watts :