Spider-Man No Way Home : la première minute du film a fuité

A quelques jours de la sortie de « Spider-Man : No Way Home », attendu le 15 décembre prochain, la première minute du film a fuité sur internet. Voici donc comment commence le troisième film de la saga Spider-Man avec Tom Holland.

Plus qu'une petite semaine à attendre

En 2016, à l'occasion de Captain America : Civil War, le jeune comédien Tom Holland, alors tout juste âgé de 20 ans, endosse le rôle de Spider-Man. Deux films Spider-Man et deux Avengers plus tard, l'acteur est de retour dans la peau de Peter Parker pour Spider-Man : No Way Home. Le long-métrage est réalisé par Jon Watts, qui rempile logiquement après Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Prévu le 15 décembre prochain dans les salles françaises, l'œuvre est extrêmement attendue par les fans. En effet, le film va présenter le retour de nombreux personnages issus des deux autres sagas Spider-Man. Jon Watts va notamment mettre en scène les retours de Alfred Molina dans la peau de Dr Octopus, de Willem Dafoe en Bouffon Vert, de Jamie Foxx dans le rôle de Electro ou encore de Thomas Haden Church dans la peau de l'Homme de Sable. Un sacré programme pour ce long-métrage, qui dure tout de même 2h28.

La première minute de Spider-Man : No Way Home vient d'être dévoilée

Quelques jours avant la sortie, un utilisateur de Twitter a mis en ligne la première minute du film de Jon Watts. 42 secondes pour être exacts, qui reprennent directement après les événements de Spider-Man : Far From Home. J. Jonah Jameson, incarné par J.K. Simmons, vient de dévoiler au monde entier l'identité secrète de Spider-Man. Tous ses ennemis savent maintenant que Peter Parker est l'homme araignée. Dans cette première minute, les passants dans la rue se jettent sur MJ, campée par Zendaya. Spider-Man fond sur elle et décide de se hisser sur les toits des immeubles pour avoir un peu de tranquillité. Jusqu'à ce que son ami Ned l'appelle. Jon Watts choisi donc de reprendre sa narration exactement où il l'avait laissée. Rendez-vous le 15 décembre pour voir la suite :