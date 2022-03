Spider-Man No Way Home : les dix premières minutes du film sont en ligne !

Les dix premières minutes du film Marvel « Spider-Man : No Way Home » sont disponibles en ligne ! L'occasion pour les fans de l'homme-araignée de se replonger dans l'ouverture explosive du long-métrage de Jon Watts.

Spider-Man : No Way Home, un succès historique au box-office

Sorti le 15 décembre dernier dans les salles obscures, Spider-Man : No Way Home est encore à l'affiche dans certains cinémas. S'il continue à ce rythme là, le long-métrage de Jon Watts pourra éventuellement être encore à l'affiche lors de la sortie en DVD et Blu-ray de Spider-Man : No Way Home, le 12 avril prochain.

Spider-Man : No Way Home ©Sony / Marvel Studios

Porté par Tom Holland, Zendaya ou encore Benedict Cumberbatch, Spider-Man : No Way Home a en effet rencontré un succès tonitruant. Il faut dire que la réunion des plus grands méchants de l'univers Spider-Man, et la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield au casting du film ont attiré la curiosité des spectateurs. Actuellement, le long-métrage a rapporté plus de 1,8 milliard de dollars au box-office depuis le début de son exploitation en salles. Le film a même été nommé aux Oscars 2022 dans la catégorie Meilleurs effets visuels.

Le début du film est disponible gratuitement (SPOILERS)

Le public peut d'ores et déjà se replonger gratuitement dans les 10 premières minutes du film juste avant son arrivée sur les plateformes de VOD. IGN a mis en ligne gratuitement le début du film de Jon Watts. Une ouverture qui prend place directement après les événements de la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home. Et une séquence pendant laquelle le journaliste J. Jonah Jameson révèle l'identité secrète de Spider-Man au monde entier. Peter Parker est ensuite accusé du meurtre de Mysterio. Il doit alors faire appel à l'avocat Matt Murdock pour se défendre.

L'occasion également de se replonger dans le plan-séquence génial de Jon Watts lorsque Peter Parker annonce la nouvelle à tante May. Ces 9 minutes 47 secondes (à voir ci-dessus), se terminent juste après l'apparition de Charlie Cox, de retour dans la peau de Matt Murdock, aka Daredevil. On vous laisse avec cette séquence, en attendant la sortie du film en DVD et Blu-ray le 12 avril 2022.