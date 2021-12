Spider-Man No Way Home : les réactions folles des premiers spectateurs

Le très attendu film "Spider-Man : No Way Home" est enfin en salles ! Les premiers spectateurs étaient extatiques à l'idée de retrouver l'homme-araignée dans cette nouvelle aventure et les premières séances ont été le théâtre de réactions plus qu'enjouées de la part du public. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DE NOMBREUX SPOILERS !

Spider-Man No Way Home est enfin en salles ! Après des années d'attente, le très attendu Spider-Man : No Way Home est enfin sorti dans les salles françaises ce mercredi 15 décembre. Une grande communion que les fans attendaient avec impatience, peut-être la plus grande depuis la sortie d'Avengers : Endgame en 2019. Le film reprend directement après les événements de Spider-Man : Far From Home. Ainsi, on retrouve Peter Parker (Tom Holland) dans une situation délicate : son identité est dévoilée au monde entier, et met en péril son futur, ainsi que celui de ses amis. Pour rattraper le coup, il demande à Doctor Strange de lancer un sort pour que le monde oublie qui il est. Hélas, le sort dérape, et les ennuis débutent... Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios En effet, cette action altère l'espace-temps, et plonge le monde dans le fameux multivers. Très vite, les antagonistes des précédentes trilogies Spider-Man (qui viennent donc d'univers différents) débarquent, à commencer par le Dr. Octopus, Norman Osborn et Electro. La folie des premières projections (SPOILERS) Dès que l'info sur le fait que le film allait aborder le multivers est sortie, les fans ont rêvé d'une idée folle : voir réunis à l'écran les trois Spider-Man : celui de Tobey Maguire (2002-2007), celui d'Andrew Garfield (2012-2014), et celui de Tom Holland. Pendant des mois, de nombreuses rumeurs ont circulé, certaines attestant de leur présence, d'autres la réfutant. Les spectateurs se sont donc rués dans les salles dès le jour de sortie pour avoir enfin la réponse. Et ils n'ont pas été déçus ! Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios En effet, après avoir assisté au retour des antagonistes des précédentes trilogies, le public a laissé éclater sa joie lorsque Tobey Maguire et Andrew Garfield sont apparus à l'écran, juste après que le personnage de Ned a ouvert deux portails sur le multivers. Cet élan collectif rappelle fortement celui d'Avengers : Endgame, lorsque tous les super-héros sont apparus à l'écran, pour livrer la bataille finale contre Thanos. Morceaux choisis de la folie des premières séances de Spider-Man : No Way Home :