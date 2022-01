Spider-Man No Way Home : pourquoi l'interprète de l'homme de sable n'était pas présent sur le tournage ?

« Spider-Man : No Way Home » cartonne actuellement dans les salles obscures. Ce n'est plus un spoiler, de nombreux super-vilains issus des autres sagas « Spider-Man » reviennent dans le film de Jon Watts. Pourtant, le comédien Thomas Haden Church, qui incarne l'Homme de Sable dans « Spider-Man 3 », n'a même pas été convoqué pendant le tournage de « No Way Home ». Comment Sony a réussi à ramener le personnage sans son acteur ?

Spider-Man - No Way Home ou comment exploser le box-office

En salles depuis le 15 décembre dernier, Spider-Man : No Way Home est en train d'exploser le box-office international. Le film de Jon Watts comptabilise déjà plus de 1,3 milliard de dollars de recettes en seulement trois semaines d'exploitation. Un score hallucinant qui s'explique notamment par les retours de nombreux personnages issus d'autres sagas.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures / Marvel Studios

En effet, Dr Octopus (Alfred Molina), Le Bouffon Vert (Willem Dafoe) et L'Homme de Sable (Thomas Haden Church), initialement introduits dans la saga de Sam Raimi, sont de retour à l'écran. De même, Electro (Jamie Foxx) et Le Lézard (Rhys Ifans), présents dans les deux films The Amazing Spider-Man, sont également de la partie. Une réunion super-héroïque inédite qui a su faire battre le cœur des fans.

Thomas Haden Church n'était pas vraiment là

Pourtant, si L'Homme de Sable est bien présent à l'écran, son interprète d'origine, Thomas Haden Church, n'a même pas participé au tournage. Une sorcellerie qui ne vient pas de Dr Strange mais bien des studios Sony.

Kelly Port, chargé de superviser les effets spéciaux de No Way Home a révélé, lors d'une récente interview avec Before and Afters, que l'Homme de Sable a été recréé sans jamais rappeler Thomas Haden Church. Kelly Port a poursuivi en précisant que trois sociétés différentes ont participé à l'élaboration de L'Homme de Sable dans No Way Home : Digital Domain (L’étrange histoire de Benjamin Button), Luma (Avengers) et Imagework (Spider-Man : Far From Home). Il explique :

Il y a deux versions du personnage. Une qui est plus humanoïde et qui parle. Digital Domain s'est occupé d'une grande partie de ce travail. Luma a fait la scène où L'Homme-Sable est introduit dans un court combat avec Electro. Pour la grande bataille de fin, c'est Imageworks qui a créé ce gros Homme-Sable. Il y avait des tas de choses à gérer dans cette séquence. Je me souviens d'ailleurs que quand on a commencé à parler de faire revenir Sandman, il y a eu des réactions vives de la part des gens qui avaient travaillé sur sa précédente version. Ils étaient tous traumatisés ! Je savais donc à quoi m'attendre. Que ce serait un sacré défi en terme de technique et de créativité ; de le faire revenir et qu'il ait l'air cool. Je trouve qu'on a réussi ça, au final. Il est cool.

L'Homme de Sable (Thomas Haden Church) - Spider-Man 3 ©Sony Pictures

Quand le journaliste de Before and Afters lui demande alors s'ils ont travaillé avec Thomas Haden Church, il répond que :

On avait accès à sa voix. On n'a pas pu utiliser beaucoup de visuels de lui. Mais on avait accès à sa voix et à des scans de son visage, aux précédentes textures, des choses comme ça.

Par ailleurs, on sait également que Rhys Ifans n'a pas non plus été rappelé pour reprendre son rôle du Lézard. Reste à savoir quelles images ont utilisé les studios pour le plan final des personnages, lorsqu'ils reprennent forme humaine.