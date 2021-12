Spider-Man No Way Home : qui sont les personnages que Doctor Strange aperçoit dans le multivers ?

Dans la séquence finale de "Spider-Man : No Way Home", Doctor Strange aperçoit de mystérieuses silhouettes dans le multivers. À qui pourraient-elles appartenir ? ATTENTION SPOILERS !

Spider-Man : No Way Home cartonne dans les salles

Très attendu par les spectateurs, Spider-Man : No Way Home, la troisième film solo consacré à l'homme-araignée porté par Tom Holland est enfin dans les salles. Suite aux événements causés par Mysterio dans le film précédent Far From Home, Peter Parker est pour la première fois démasqué. Cet événement cause le chaos dans sa vie, et celle de ses proches amis. Il va donc demander de l'aide à Doctor Strange pour inverser le cours des choses.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios

En effet, Peter demande à Strange de faire en sorte que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Hélas, le sort échoue partiellement, et a pour conséquence d'ouvrir les failles du multivers, dans lequel s'immisce d'anciens ennemis de l'homme-araignée. Dans un chaos total, Spider-Man doit donc faire face au Bouffon Vert, Dr Octopus, et bien d'autres. Il est heureusement aidé dans sa lutte par des alliés de choix.

À la fin du film, après que le Bouffon Vert a détruit la barrière entre les différents univers, Doctor Strange tente de la maintenir en place. Mais des failles permettent néanmoins d'apercevoir des silhouettes qui tentent d'entrer.

À qui appartiennent-elles ?

Dans cette séquence impressionnante de la fin du film, Strange déclaré qu'il est trop tard et "qu'ils arrivent". Mais qui sont-ils ?

Même si la scène ne dure que très peu de temps, il est tout de même possible d'apercevoir au moins deux silhouettes qui pourraient correspondre à deux méchants de l'univers Spider-Man.

La plus reconnaissable est celle de Kraven le chasseur, un des antagonistes les plus connus de l'homme-araignée. Il fait partie des Sinister Six. On peut notamment remarquer sa lance, ainsi que son gilet de fourrure. Ce personnage aura son film solo, qui sortira en janvier 2023. C'est l'acteur Aaron-Taylor Johnson qui l'interprètera.

Kraven le chasseur © Marvel

La deuxième silhouette pourrait appartenir au Rhino, un autre antagoniste culte de Spider-Man. Il était déjà apparu sous les traits de Paul Giamatti dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, mais n'avait qu'une très courte scène. Son look qui ressemblait davantage à un Transformers n'avait pas vraiment convaincu les fans.

The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros © Sony Pictures

Une indication sur les futurs films consacrés aux ennemis de Spider-Man après Venom et Morbius ?