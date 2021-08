Spider-Man No Way Home : record battu pour la bande-annonce

Précédée d'un leak qui a fait monter la mayonnaise, la bande-annonce de "Spider-Man : No Way Home" a secoué les réseaux sociaux lors de son arrivée. Elle vient même de battre un record de visionnage et de surpasser "Avengers : Endgame".

Spider-Man : No Way Home s'est enfin dévoilé

Une fuite d'une qualité miteuse a d'abord fait grimper la hype. On n'y voyait pas grand chose, et pourtant, tout le monde ne faisait que parler de Spider-Man : No Way Home pendant des heures. Un engouement à la hauteur de l'attente générée par cette première bande-annonce, que les fans réclamaient depuis des semaines. Marvel n'a donc pas tardé, ensuite, à nous la proposer dans sa version officielle, en bonne qualité.

L'occasion de mieux comprendre de quoi il va être question dans le scénario. Dans l'impossibilité de cacher son identité aux yeux de tous, Peter Parker demande de l'aide auprès de Dr Strange (Benedict Cumberbatch). Propulsé dans les entrailles du multivers par le sorcier, Spider-Man va se retrouver aux prises avec Dr Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), le Bouffon Vert (Willem Dafoe ?), Sandman et possiblement le Lézard. On attend de voir qui sera le dernier membre mais vous aurez compris que les Sinistres Six seront de la partie.

Dr Octopus (Alfred Molina) - Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Releasing

La bande-annonce était aussi très scrutée parce que l'on espérait voir Andrew Garfield et Tobey Maguire en action. Le multivers devrait permettre de ramener les deux précédentes incarnations de Spider-Man dans No Way Home. Même s'ils ne se sont pas montrés, tout le monde reste convaincu qu'ils seront dans le film prévu le 15 décembre sur les écrans français.

Un record pour la bande-annonce

Après la mise en ligne de la bande-annonce, on a vu les réactions pleuvoir sur les réseaux sociaux. Avec, comme toujours, un lot de théories et de spéculations. Certains pensent, par exemple, que le retour de Charlie Cox (le Daredevil de la série Netflix) a été teasé. L'engouement dont on ne cesse de parler s'est aussi traduit en chiffres. Deadline révèle que la bande-annonce a été visionnée au total 355.5 millions de fois en 24h. Un chiffre confirmé par Sony.

Un score complètement dingue qui surpasse très largement le record détenu par Avengers : Endgame (289 millions). Voilà la preuve que ce Spider-Man : No Way Home est une immense attente des fans et, au petit jeu des comparaisons, la bande-annonce du précédent volet dédié au Tisseur de toiles n'avait fait "que" 135 millions de vues en 24 heures. Tous les voyants sont au vert pour que le nouveau long-métrage explose le box-office en fin d'année.