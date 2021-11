Spider-Man No Way Home : Tom Holland raconte sa première rencontre avec Willem Dafoe

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de « Spider-Man : No Way Home », et la promotion du film s'est accélérée. Le comédien Tom Holland a ainsi profité d'une interview pour dévoiler sa rencontre avec le grand Willem Dafoe.

Spider-Man - No Way Home : le retour de Willem Dafoe

Le 15 décembre prochain, le cinéaste Jon Watts va révéler au monde son nouveau film : Spider-Man : No Way Home. Ce nouvel opus du Marvel Cinematic Universe (MCU) va permettre de conclure la trilogie Spider-Man initiée en 2017 par Spider-Man : Homecoming. Mais ce troisième chapitre aura un goût tout particulier. En effet, dans ce film, le multivers est brisé, et de nombreux méchants issus des précédentes sagas Spider-Man débarquent dans l'histoire.

Effectivement, on sait qu'Alfred Molina, Willem Dafoe et Thomas Haden Church, qui incarnaient respectivement Dr Octopus, Le Bouffon Vert et L'Homme de Sable dans la trilogie de Sam Raimi, vont tous revenir à l'écran. De la même manière, Jamie Foxx et Rhys Ifans, qui campaient respectivement Electro et le Lézard dans la saga The Amazing Spider-Man vont également apparaître dans No Way Home. Une belle manière de ramener des méchants d'anthologie qui vont passer leur haine de Peter Parker sur la version de Tom Holland.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Ainsi, Willem Dafoe, presque vingt ans après la sortie du tout premier Spider-Man, est de retour dans la peau de Norman Osborn, aka Le Bouffon Vert, le plus emblématique des ennemis du tisseur. On ne sait pas encore exactement quelle sera l'ampleur de sa participation dans le blockbuster, mais son le film marquera en tout cas son entrée officielle dans le MCU. De quoi ravir les fans de la vieille époque.

La rencontre entre Tom Holland et Willem Dafoe

Lors d'une récente interview avec Comicbook, le comédien Tom Holland est revenu sur la manière dont il a rencontré Willem Dafoe. Une première rencontre assez cocasse et inattendue :

C'est une histoire amusante la première fois que j'ai rencontré Willem. De toute évidence, à ce moment-là, la présence de tous ces méchants dans le film était encore un énorme secret. Alors les comédiens se déplaçaient avec des capes et naturellement, vous savez que ces acteurs étaient très excités de revenir. Ils sont venus sur le plateau une semaine avant le début du tournage pour voir à quoi ça ressemblait. Mais aussi pour rencontrer Jon, pour me rencontrer moi, pour se promener sur le plateau et passer un bon moment. Je tombe par hasard sur ce mec sous sa capuche. Je lui ai dit : "Attention mon pote". Et là, il a enlevé sa capuche et j'ai presque eu peur. "Oh merde, le gobelin est là". Il était adorable, il était vraiment merveilleux. Un vrai plaisir de travailler avec lui.

Spider-Man ©Sony Pictures

Il faut dire, en même temps, que de croiser la route de Willem Dafoe de cette manière, sans prévenir, est une sacrée surprise. Willem Dafoe est un acteur emblématique du cinéma, qui a tourné dans des immenses classiques comme Mississippi Burning, La Dernière tentation du Christ, Sailor et Lula, et plus récemment The Lighthouse, The French Dispatch, ou encore Nymphomaniac. Il a même été nommé à quatre reprises aux Oscars pour ses participations à Platoon en 1987, à L'Ombre d'un vampire en 2001, à The Florida Project en 2018 et à At Eternity's Gate en 2019.