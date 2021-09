Spider-Man No Way Home : Topher Grace (Venom) dévoile avec humour s'il sera dans le film

« Spider-Man : No Way Home » continue d'alimenter les théories les plus folles. La dernière en date suggère le retour de Topher Grace, qui incarnait Venom dans Spider-Man 3, dans le prochain film de Jon Watts. Le comédien vient de réagir à cette rumeur.

Spider-Man : No Way Home – le carnaval des super-héros

Attendu pour le 15 décembre prochain, Spider-Man : No Way Home ne cesse d'alimenter les théories les plus folles. Tandis que Marvel Studios a révélé récemment la bande-annonce, de nombreuses rumeurs entourent le film. Si on sait que Jamie Foxx et Alfred Molina vont respectivement revenir dans les rôles de Elektro et Dr Octopus, pour le reste, ce n'est encore que fantasmes et hypothèses. En effet, les fans aimeraient beaucoup voir les retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la peau des deux précédents Spider-Men. Mais nous n'aurons la réponse qu'au moment de la sortie du film.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios

Le film de Jon Watts va en tout cas présenter aux spectateurs le principe de multivers, ce qui laisse la possibilité de voir énormément de personnages issus d'autres franchises à l'écran. Il se murmure également que Charlie Cox pourrait revenir en Daredevil, que Kirsten Dunst reviendra en Mary-Jane Watson ou encore que Willem Dafoe sera de nouveau Le Bouffon Vert. De nombreuses possibilités qui seront vérifiées ou non en décembre prochain.

Vers un retour de Venom ?

Forcément, vu toutes ces informations, les fans continuent d'alimenter les théories les plus folles. Parmi celles-ci, il y en a une qui propose un retour de Venom dans Spider-Man : No Way Home. Mais pas le Venom incarné par Tom Hardy dans les deux films solos du personnage. Il s'agit du Venom campé par Topher Grace dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. En effet, les fans aimeraient revoir l'acteur dans la peau du symbiote et ainsi lui redonner une chance dans le rôle de cet antagoniste mythique du tisseur.

Mais visiblement, il n'y a aucune chance pour que ceci se produise. En effet, le comédien s'est rendu sur son compte Reddit IamTopherGrace pour faire la promotion de sa nouvelle émission : Home Economics. Forcément, l'acteur a été harcelé de questions concernant son éventuelle participation à Spider-Man : No Way Home. Topher Grace a alors répondu avec énormément d'humour :

S'il vous plaît gardez-le pour vous mais oui, je suis dedans. L'intrigue commence avec Peter Parker (Tom Holland) déçu que tout le monde connaisse son identité. Puis des choses folles se produisent avec le Dr Strange, et le Dr Octopus (Alfred Molina) entre dans notre dimension. Puis Electro et le Bouffon Vert sortent de l'un de ces "cercles d'énergie" et ils se disent "C'est l'heure d'écraser des araignées". Ensuite, Tom Hardy et moi sortons et nous nous battons l'un contre l'autre et je gagne (évidemment). Ce n'est même pas un combat, je lui botte le cul immédiatement. Pour ne pas en dire trop, mais il y a aussi des acteurs du spectacle original de Spiderman des années 70 ; du crossover Aquaman et Batman (Affleck, pas Keaton) ; le fantôme de Han Solo de Rise of Skywalker ; et ce robot Eve de Wall-E . Encore une fois, s'il vous plaît il faut que ça reste entre nous.

Venom (Topher Grace) - Spider-Man 3 ©Sony Pictures

Topher Grace ne sera donc visiblement pas dans le film. En tout cas, le comédien a l'air de suivre ce qui se passe actuellement dans l'univers Marvel. Il semble être au courant de l'histoire de Spider-Man : No Way Home et des personnages déjà confirmés au casting. Il en profite pour offrir une fausse histoire, mais néanmoins très créative, à ses fans. Un scénario alternatif très drôle qui permet de mélanger les univers. C'est peut-être également un moyen de critiquer le fonctionnement actuel de Hollywood qui s'amuse à accumuler les crossovers et les retours en tout genre. Ces blagues démontrent en tout cas que le comédien ne sera malheureusement pas dans le film de Jon Watts. Mais ce n'est pas vraiment une surprise.